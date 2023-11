La Cámara Electoral desmiente fake news que agita fantasmas de fraude

Todo comenzó con un tuit del periodista Jonatan Viale, quien expuso que, supuestamente, desde la cuenta de Twitter de la Cámara Nacional Electoral le habían dado "me gusta" a un tuit que llamaba a votar en contra de Javier Milei: "Leo que las encuestas están dando parejas. Se me cierra el estómago. No aflojemos que el peligro es enorme. NO MILEI. NO MACRI. NO FASCISMO".