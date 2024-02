El duro testimonio de los comedores ante la falta de envíos de alimentos del Gobierno: "La situación es insostenible"

Por la tarde, el móvil de C5N se acercó al centro comunitario "Mis siete soles" ubicado en la calle Méndez 1820 en Wilde, Avellaneda, para conocer la realidad de los comedores. Allí, el periodista Diego Fernández habló con Mirna, la dueña y responsable del espacio quien también participó de la marcha al ministerio.

"Tristemente (Pettovello) no nos recibió. Se burla de nosotros que somos los que todo el tiempo estamos dando la cara acá en los barrios. Al vecino, al abuelo, al niño", indicó la mujer en referencia a la falta de respuestas de la ministra, que días atrás había dicho que atendería en su oficina a cada persona que pase hambre en el país.

"Una mujer con tanta soberbia no se como va a continuar con esto", agregó la referente del centro comunitario, quien contó que debió reducir la asistencia a sus vecinos de 3 a 2 veces a la semana por la falta de mercadería que les mandaba Nación.

"Hoy solo contamos con la ayuda del municipio de Avellaneda porque desde Nación hace meses que no nos mandan nada. Con ese refuerzo podemos seguir sosteniendo el comedor", expresó.

En la actualidad, el comedor del centro comunitario "Mis siete soles" recibe a más de 150 personas pero advierten que la demanda es mucho mayor y creció en las últimas semanas.

"Vienen mujeres con vergüenza a pedir alimentos porque sus maridos se quedaron sin trabajo. Son mujeres que nunca tuvieron que salir a buscar alimento a un comedor y lamentablemente hoy en día les toca pasar por esta situación", contó Mirna.

"La situación se hace insostenible. Tratamos de hacer magia. Si no fuese por el municipio estos espacios se cerrarían. No podemos cerrar, no podemos decirle al vecino que no tenemos para darles. Es triste cuando las familias se acercan y te piden un poco de leche o un paquete de arroz y tener que decirle que no tenemos porque no nos bajan. Es bastante triste", completó la mujer.