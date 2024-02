Así lo aseguró Manuel Adorni en la conferencia de prensa de este lunes por la mañana. "La ministra no los convocó. Hizo una declaración espontánea el jueves, no quisieron hablar con ella y jamás los ha citado", explicó el vocero presidencial.

Mientras hay más de 20 cuadras de cola de integrantes de organizaciones sociales que se acercaron al Ministerio de Capital Humano para hablar con su titular, Sandra Pettovello, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que la ministra no los va a recibir. "Ella no los convocó. Hizo una declaración espontánea el jueves, no quisieron hablar con ella y jamás los ha citado", explicó.