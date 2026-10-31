El desopilante sketch de Lucas Tresca sobre la reacción de Flávio Bolsonaro al balotaje: "El amigo que no sabe perder"

Fuera de Agenda se sumó a la ola humorística que se generó a partir de la inesperada reacción del candidato de la ultraderecha brasileña luego de perder las elecciones con Lula da Silva.

La reacción que tuvo Flávio Bolsonaro tras el balotaje celebrado el domingo pasado en Brasil, en el que se impuso Luiz Inácio "Lula" da Silva, provocó una oleada de memes y burlas.

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El candidato de la ultraderecha huyó a Estados Unidos en avión desde la Argentina denunciando fraude y persecución política. Apenas aterrizó en Miami, publicó un comunicado en el que se autoproclamó "verdadero presidente electo de Brasil" , aunque más tarde lo corrigió y cambió la frase a "líder de Brasil".

Fuera de Agenda, el programa que conducen Lautaro Maislin y Daniela Gian en C5N, no se quedó atrás y se sumó a la oleada humorística con un sketch desopilante protagonizado por Lucas Tresca.

"Flávio, el amigo que no sabe perder" es el título del sketch, que consta de tres actos, en el que dos amigos juegan a los penales, a las cartas o al jenga y, como sucede normalmente, uno gana y otro pierde. Pero, en este caso, las cosas terminan de un modo muy similar a como terminó el balotaje en Brasil.

Los partidos aliados al excandidato a mandatario de Brasil Flávio Bolsonaro cuestionaron la denuncia de "fraude electoral" del referente de la derecha, después de que publicara una carta en la que se autoproclamó "presidente electo" luego de su derrota en el balotaje contra Lula da Silva.

"Flávio, el amigo que no sabe perder" Lucas Tresca y una parodia sobre Flávio Bolsonaro, quien no reconoció la derrota en las elecciones de Brasil. En vivo en https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/uTXeYlIpK3

El gobernador reelecto de San Pablo y figura del bolsonarismo, Tarcísio de Freitas, reconoció la victoria de Lula en los comicios del domingo y remarcó que "es preciso respetar el resultado de las elecciones del domingo". Además, el presidente del Partido Liberal también cuestionó la publicación y subrayó que "no le gustó", mientras que el espacio Unión Brasil remarcó que los comicios se llevaron adelante con "total normalidad".

La reacción de los espacios cercanos al hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ocurrió después de que el senador federal afirmara en su texto que se trata del "presidente electo" del país vecino, aunque luego se rectificó y se definió como "líder de Brasil". En la primera versión, denunció que los comicios habían sido robados por una supuesta organización criminal, sin presentar pruebas que respaldaran esas afirmaciones, antes de borrar el comunicado de su cuenta oficial de X y publicar otra carta.

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El cambio fue puntual: en el nuevo texto, Bolsonaro sustituyó la frase "soy el presidente electo" por una formulación que lo presenta como "líder de Brasil". El resto de la carta mantuvo las críticas al sistema político y judicial brasileño, al que responsabilizó por una persecución contra él y su entorno.

En tanto, desde Estados Unidos, Flávio intentó presentar su salida de Brasil como una decisión necesaria para ejercer la conducción opositora y no como una fuga. En el manifiesto, también agradeció al presidente Javier Milei y a Donald Trump por el respaldo, y prometió representar a los brasileños que, según él, no pueden expresarse libremente.