30 de octubre de 2026 Inicio
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Confirmaron el horario de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Mineiro

La fecha y la sede ya estaban definidas, pero todavía faltaba conocer un dato clave para los hinchas de ambos equipos. Este viernes, la Conmebol despejó la última incógnita sobre el partido que definirá al campeón del certamen continental y completó así los detalles del encuentro en Barranquilla.

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Leandro Paredes

Leandro Paredes, figura de Boca, y Tomás Cuello, el argentino que destaca en Atlético Mineiro. 

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La CONMEBOL fijó para las 20 de Argentina (18 de Colombia) el inicio del partido definitorio que Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana 2026, con el horario confirmado este viernes.

Se agotó la primera tanda de entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Mineiro. 
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El Xeneize se ganó un lugar en la definición tras superar a Vasco da Gama en una serie que tuvo un desenlace electrizante en el Maracaná, donde se impuso por 3-1 luego de perder 1-0 en la Bombonera y selló su clasificación con un global de 3-2.

Hinchas de Boca y Atlético Mineiro ya saben el horario de la final de la Copa Sudamericana: será a las 20 de Argentina.

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En la revancha, Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel adelantaron al conjunto argentino, mientras que José Rodríguez descontó para el equipo brasileño; cuando la serie parecía encaminarse a una definición más ajustada, Leandro Paredes apareció sobre el cierre y marcó el tercer tanto que aseguró el pase.

Atlético Mineiro también necesitó sostener la ventaja conseguida en su estadio para alcanzar la final, ya que venció 3-0 a Montevideo City Torque en Belo Horizonte, pero perdió 2-0 en la revancha disputada en el estadio Centenario de Montevideo, resultado que no le impidió avanzar por 3-2 en el global.

Cómo sigue la venta de entradas para Boca y Atlético Mineiro

La primera etapa de venta se agotó pocas horas después de su lanzamiento y estuvo destinada a residentes colombianos, quienes podían adquirir localidades de categoría 2 por u$s180, en una instancia exclusiva para el público local que marcó el inicio del cronograma dispuesto por la organización para la definición continental.

El estadio Metropolitano de Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro.

El estadio Metropolitano de Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro.

Desde las 14 de Argentina de este viernes 30 de octubre quedó habilitada la venta para el público general, con localidades de categoría 1 a u$s250 y de categoría 2 a u$s180. La primera corresponde a la tribuna occidental, mientras que la segunda permite el acceso a la oriental.

Las populares reservadas para las dos parcialidades tendrán un precio de u$s90, contemplarán un cupo de 12.000 lugares por club y se distribuirán con Boca en el sector norte del estadio y Atlético Mineiro en la cabecera sur, aunque la fecha de inicio de esa última etapa todavía no fue informada.

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