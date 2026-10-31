Cecilia Moreau criticó el silencio de Javier Milei tras el triunfo de Lula: "El jefe le dijo que no lo llame" La diputada nacional cuestionó que el Presidente haya sido el único líder de la región que no felicitó al mandatario brasileño tras su victoria electoral. Trazó un paralelo de cara al 2027 y llamó a construir un espacio opositor amplio "con un adulto responsable" al frente. Por Agregar C5N en









La diputada del Frente Renovador apuntó contra Milei por no saludar a Lula tras su triunfo.

En su paso por los estudios de TVR, la diputada nacional Cecilia Moreau analizó los resultados de las elecciones en Brasil, donde el presidente Lula Da Silva se impuso con el 51,76% de los votos frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro, y apuntó con dureza contra la postura diplomática que tomó Javier Milei.

"La región entera felicitó y reconoció el triunfo de Lula menos uno: Milei", remarcó la legisladora del Frente Renovador, a la vez que lanzó una frase contundente para explicar la falta de un saludo oficial de la Casa Rosada al presidente brasileño reelecto: "El jefe le dijo que no llame", señaló en referencia a Donald Trump.

Para la entrevistada, esta decisión pone en riesgo un vínculo estratégico para la Argentina: "La relación con Brasil no es solo comercial, que es importantísima, sino histórica. Hace 40 años, (Raúl) Alfonsín y (José) Sarney pusieron la piedra fundamental del Mercosur. Hay una relación que no se puede romper por la irresponsabilidad de que a Milei le caiga más o menos simpático alguien".

En su análisis del escenario político brasileño, Moreau valoró el camino que recorrió el líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien "construyó un espacio amplio teniendo como ejes el empleo y el endeudamiento de las familias". También destacó su fortaleza para atravesar la adversidad y aceptar lo que dijo la Justicia de su país, trazando una comparación directa con la situación judicial que enfrenta la expresidenta Cristina Kirchner en la Argentina.

En el ciclo que conducen Juan Di Natale y Carolina Papaleo los sábados en C5N, Moreau habló de cara al 2027 y aseguró que el ejemplo de Brasil "da mucha esperanza de que la Argentina va a volver a la normalidad".