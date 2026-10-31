1 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cecilia Moreau criticó el silencio de Javier Milei tras el triunfo de Lula: "El jefe le dijo que no lo llame"

La diputada nacional cuestionó que el Presidente haya sido el único líder de la región que no felicitó al mandatario brasileño tras su victoria electoral. Trazó un paralelo de cara al 2027 y llamó a construir un espacio opositor amplio "con un adulto responsable" al frente.

Por

La diputada del Frente Renovador apuntó contra Milei por no saludar a Lula tras su triunfo.

En su paso por los estudios de TVR, la diputada nacional Cecilia Moreau analizó los resultados de las elecciones en Brasil, donde el presidente Lula Da Silva se impuso con el 51,76% de los votos frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro, y apuntó con dureza contra la postura diplomática que tomó Javier Milei.

fuga de flavio bolsonaro: la justicia ordeno preservar las camaras del aeropuerto para investigar la salida de argentina
Te puede interesar:

Fuga de Flávio Bolsonaro: la Justicia ordenó preservar las cámaras del aeropuerto para investigar la salida de Argentina

"La región entera felicitó y reconoció el triunfo de Lula menos uno: Milei", remarcó la legisladora del Frente Renovador, a la vez que lanzó una frase contundente para explicar la falta de un saludo oficial de la Casa Rosada al presidente brasileño reelecto: "El jefe le dijo que no llame", señaló en referencia a Donald Trump.

Para la entrevistada, esta decisión pone en riesgo un vínculo estratégico para la Argentina: "La relación con Brasil no es solo comercial, que es importantísima, sino histórica. Hace 40 años, (Raúl) Alfonsín y (José) Sarney pusieron la piedra fundamental del Mercosur. Hay una relación que no se puede romper por la irresponsabilidad de que a Milei le caiga más o menos simpático alguien".

En su análisis del escenario político brasileño, Moreau valoró el camino que recorrió el líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien "construyó un espacio amplio teniendo como ejes el empleo y el endeudamiento de las familias". También destacó su fortaleza para atravesar la adversidad y aceptar lo que dijo la Justicia de su país, trazando una comparación directa con la situación judicial que enfrenta la expresidenta Cristina Kirchner en la Argentina.

En el ciclo que conducen Juan Di Natale y Carolina Papaleo los sábados en C5N, Moreau habló de cara al 2027 y aseguró que el ejemplo de Brasil "da mucha esperanza de que la Argentina va a volver a la normalidad".

En este sentido, destacó la gestión y la visión de conducción de Sergio Massa y concluyó: "Necesitamos construir un espacio amplio que tenga ideas para reconstruir lo que va a quedar muy roto después de este gobierno. Necesitamos a un candidato que llame a todas las fuerzas del campo popular y que sea un adulto responsable, un presidente que sepa lo que pasa en su Patria, que no insulte y que no agreda".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La primera apariciòn de los gostosos fue el la masiva marcha del  11 de octubre, en la avenida Paulista.

"Bombones con Lula": el insólito rol de los fanáticos del gym en la campaña digital que impulsó la remontada en Brasil

Flávio Bolsonaro está en Miami.

Flávio Bolsonaro reapareció en redes y aseguró que volverá a ser candidato a presidente de Brasil "antes de 2030"

Flávio Bolsonaro llegó a Miami tras su salida de Brasil por Argentina. 

Brasil le pidió explicaciones a la Argentina por la fuga de Bolsonaro y escala la tensión

Javier Milei y Lula da Silva, siempre en tensión.

En plena tensión con Brasil, Milei viaja a España y podría cruzarse con Lula

Patricia Bullrich. 

Bullrich se volvió a diferenciar de Milei: reconoció la victoria de Lula en Brasil

El viaje a EEUU incluyó un paso por la Argentina y una escala en Ecuador.
play

Cronología de una fuga: el derrotero de Flávio Bolsonaro, de casi presidente a escapar a EEUU

Rating Cero

Julieta Prandi compartió las postales de su viaje a la ciudad brasileña.

Julieta Prandi reapareció en las redes y mostró sus días de relax en Brasil: los detalles que llamaron la atención

Halloween 2026: así celebraron los famosos.

Halloween 2026: los famosos se disfrazaron y sorprendieron con sus originales looks en las redes

El secreto de Luciana Salazar para dormir y no arrugarse: Duermo de costado.

Luciana Salazar reveló su insólito truco para dormir sin arrugarse la cara: "La belleza cuesta"

La gran ausencia de Tini Stoessel en medio de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

La llamativa ausencia de Tini en la boda de Lali y Pedro Rosemblat: ¿dónde estaba?

Lali y Pedro dieron el sí: la primera imagen que se filtró.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí: la primera foto de los recién casados

La locutora fue distinguida dos veces con el Martín Fierro por su labor en la radiodifusión.

De qué murió Marcela Giorgi, la histórica locutora de radio

últimas noticias

La primera apariciòn de los gostosos fue el la masiva marcha del  11 de octubre, en la avenida Paulista.

"Bombones con Lula": el insólito rol de los fanáticos del gym en la campaña digital que impulsó la remontada en Brasil

Hace 1 hora
Milei apuesta a una victoria de Trump, pero las encuestas no lo favorecen.

El "efecto Trump" en duda: cómo las elecciones en EEUU pueden golpear los planes de Milei

Hace 1 hora
Pancarta a favor de Benjamin Netanyahu con la frase La derecha o Palestina, en Israel el 18 de octubre del 2026.

Elecciones en Israel: por qué Netanyahu no puede gobernar y la clave del voto árabe

Hace 1 hora
De cara al futuro, Milei enfrenta una situación compleja y preocupante.

La soledad de Milei: derrumbe en la economía, fracturas en su armado político y traspiés en el ámbito internacional

Hace 1 hora
LLA insiste con los gobernadores y apura las negociaciones para poder dar de baja las PASO. 

No hay acuerdo: se profundizan las diferencias en el Gobierno sobre qué hacer con las PASO

Hace 1 hora