Indirectamente, el vocero presidencial se refirió por primera vez a los audios que destapó Argenzuela y que generaron un cimbronazo dentro del Gobierno. Es de los primeros funcionarios cercanos a Javier Milei en romper el silencio tras conocerse los mensajes del extitular de Andis, Diego Spagnuolo.

Luego de varios días de silencio, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió, al menos indirectamente, al escándalo por coimas en Andis que destapó Argenzuela y que salpica a Karina Milei . El funcionario, uno de los primeros en romper el cerco de los hombres más cercanos al Presidente, escribió a través de X, horas después de que Guillermo Francos intentara despegar al mandatario.

"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin" , expresó Adorni. Francos, previamente, había marcado una "maniobra política", que casualmente se había dado "en medio del debate por la emergencia en discapacidad".

En los mensajes difundidos por el programa que conduce Jorge Rial en C5N , aparecen señalados el ya extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnoulo, y Eduardo “Lule” Menem como intermediarios del esquema corrupto, Javier y Karina como beneficiarios directos del retorno de fondos desviados, y la droguería Suizo Argentina como el canal para cobrar y distribuir las coimas.

En el material que se expuso, se escuchan conversaciones sobre la causa que ingresó a los tribunales de Comodoro Py y en la que se señalan los delitos de cohecho, administración fraudulenta, desvío de fondos y asociación ilícita en relación a la compra de medicamentos a laboratorios.

Según reveló Mauro Federico en Argenzuela, los audios habrían sido grabados durante una reunión privada que tuvo Spagnuolo en un bar. En el primero se lo escucha reconocer la existencia de una cadena de corrupción de la que estaba enterado el propio Milei. "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita".

En el segundo audio Spagnuolo cuenta qué le dijo Milei cuando le contó de la presunta corrupción. "Fui y le dije: Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces donde yo vaya y toque a uno, van a decir ´che, flaco, está todo bien. Vos estás... ¿Y venís a pedirme guita con estos delincuentes?´ Entonces Javi ¿Qué hago?"

En el tercer audio, Spagnuolo reconoce que lo que cuenta es solo un "kiosquito" en referencia a los montos en cuestión. "Esto lo hacen de ratas. O sea es un kiosquito, no sé, de 20-30 dólares por mes"

En el tercer audio, Spagnuolo dejaría en claro que la red es manejada por un empresario vinculado con los Menem. "Ella se lleva medio palo para arriba de medicamentos por mes"

En el cuarto audio, Spagnuolo dejaría en claro que los responsables de la presunta red de corrupción serían Lule Menem y Karina Milei. En el quinto audio, el funcionario cuenta que la corrupción dentro del área sería mucho más grande de lo que cuenta. "Esto es un cachito así al lado de todo el quilombo que están haciendo"

En el sexto audio, Spagnuolo habla de la entrevista con Alejandro Fantino que había tenido días antes. "¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice ´Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro´".

En los últimos audios, Spagnuolo arrojó dos frases que no dejan lugar a la duda. "A la primera que se van a llevar puesta es a Karina", dice en uno de ellos. "Lule lo que está haciendo. Está choreando de una manera. A mí me están desfalcando la gente", manifiesta en el otro.