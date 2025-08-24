24 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El críptico mensaje de Manuel Adorni, en medio del escándalo por coimas

Indirectamente, el vocero presidencial se refirió por primera vez a los audios que destapó Argenzuela y que generaron un cimbronazo dentro del Gobierno. Es de los primeros funcionarios cercanos a Javier Milei en romper el silencio tras conocerse los mensajes del extitular de Andis, Diego Spagnuolo.

Por
Adorni

Adorni, junto a Milei y su hermana Karina en plena campaña.

Luego de varios días de silencio, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió, al menos indirectamente, al escándalo por coimas en Andis que destapó Argenzuela y que salpica a Karina Milei. El funcionario, uno de los primeros en romper el cerco de los hombres más cercanos al Presidente, escribió a través de X, horas después de que Guillermo Francos intentara despegar al mandatario.

coimas en el andis: ya comenzaron a analizar los telefonos secuestrados
Te puede interesar:

Coimas en el ANDIS: ya comenzaron a analizar los teléfonos secuestrados

"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin", expresó Adorni. Francos, previamente, había marcado una "maniobra política", que casualmente se había dado "en medio del debate por la emergencia en discapacidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1959445733909622980&partner=&hide_thread=false

En los mensajes difundidos por el programa que conduce Jorge Rial en C5N, aparecen señalados el ya extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnoulo, y Eduardo “Lule” Menem como intermediarios del esquema corrupto, Javier y Karina como beneficiarios directos del retorno de fondos desviados, y la droguería Suizo Argentina como el canal para cobrar y distribuir las coimas.

En el material que se expuso, se escuchan conversaciones sobre la causa que ingresó a los tribunales de Comodoro Py y en la que se señalan los delitos de cohecho, administración fraudulenta, desvío de fondos y asociación ilícita en relación a la compra de medicamentos a laboratorios.

Los audios del escándalo por coimas

Según reveló Mauro Federico en Argenzuela, los audios habrían sido grabados durante una reunión privada que tuvo Spagnuolo en un bar. En el primero se lo escucha reconocer la existencia de una cadena de corrupción de la que estaba enterado el propio Milei. "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita".

En el segundo audio Spagnuolo cuenta qué le dijo Milei cuando le contó de la presunta corrupción. "Fui y le dije: Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces donde yo vaya y toque a uno, van a decir ´che, flaco, está todo bien. Vos estás... ¿Y venís a pedirme guita con estos delincuentes?´ Entonces Javi ¿Qué hago?"

En el tercer audio, Spagnuolo reconoce que lo que cuenta es solo un "kiosquito" en referencia a los montos en cuestión. "Esto lo hacen de ratas. O sea es un kiosquito, no sé, de 20-30 dólares por mes"

En el tercer audio, Spagnuolo dejaría en claro que la red es manejada por un empresario vinculado con los Menem. "Ella se lleva medio palo para arriba de medicamentos por mes"

En el cuarto audio, Spagnuolo dejaría en claro que los responsables de la presunta red de corrupción serían Lule Menem y Karina Milei. En el quinto audio, el funcionario cuenta que la corrupción dentro del área sería mucho más grande de lo que cuenta. "Esto es un cachito así al lado de todo el quilombo que están haciendo"

En el sexto audio, Spagnuolo habla de la entrevista con Alejandro Fantino que había tenido días antes. "¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice ´Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro´".

En los últimos audios, Spagnuolo arrojó dos frases que no dejan lugar a la duda. "A la primera que se van a llevar puesta es a Karina", dice en uno de ellos. "Lule lo que está haciendo. Está choreando de una manera. A mí me están desfalcando la gente", manifiesta en el otro.

Noticias relacionadas

Una semana oscura para los hermanos Milei.

El plan Milei colapsa en varios flancos en el comienzo de la campaña electoral

Lourdes Arrieta deslizó que el mandatario recibió dinero de la Iglesia Evangélica.
play

Lourdes Arrieta cruzó duro a Karina Milei: "La superó la ambición por el dinero"

Pichot habló de los retornos de dinero que llegarían hasta el mandatario.

Malena Pichot sobre el escándalo de las coimas: "Siempre hay un chabón escapando de un barrio cerrado"

Guillermo Francos junto al presidente Javier Milei.

Francos intentó desligar a Milei del escándalo de las coimas: "Al Presidente no se lo puede frenar con estas cosas"

Los registros de Olivos exponen al círculo íntimo del Presidente.

Coimas en el Gobierno: la Justicia pone la lupa en las visitas a Olivos

Victoria Villarruel asistió al acto por lo 90 años de Río Mayo. 

Villarruel, en medio del escándalo por las coimas: "Es un momento difícil y bastante confuso"

Rating Cero

Ya está disponible en Netflix Dune: parte 2, un nuevo trhiller estadounidense que está siendo tendencia.
play

Dune: parte dos llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la famosa historia

Netflix estrena “Rehén”, una serie limitada de suspenso político que combina intriga, chantaje y decisiones de alto riesgo en cinco episodios.
play

Está en Netflix y es una serie espectacular: mucha conspiración y poder

Esta serie impacta con sus actuaciones.
play

Tiene 5 capítulos, está en Netflix y tiene una trama durísima

Marvel Studios se encuentra en plena reconfiguración de su universo cinematográfico, y se aproxima el principio de esta nueva etapa.

Cómo será el reinicio del universo que planea Marvel con Avengers: Secret Wars

Megan Fox se sinceró sobre las cirugías que se sometió a lo largo de su carrera.

La impresionante transformación de Megan Fox: así se veía antes de los retoques

play

Verónica de la Canal: "Mis diseños son transgresores como mi personalidad"

últimas noticias

Córdoba tiene una nueva forma de pagar el transporte que facilita el acceso.

Córdoba tiene una nueva forma de pagar el transporte que facilita el acceso: cuál es

Hace 6 minutos
Dónde está ubicado este pequeño pero deslumbrante pueblo del norte.

Turismo en Argentina: el pueblito norteño que parece de película

Hace 17 minutos
Desde septiembre, la AUE tendrá un aumento del 1,9% y pasará a $115.088.

Buenas noticias para embarazadas: los 3 beneficios que pueden cobrar en septiembre 2025

Hace 28 minutos
Las diferencias geográficas de Argentina justificarían usar dos horarios distintos.

Cambio de horario: un experto afirmó que Argentina debería tener dos husos distintos

Hace 38 minutos
En caso de ganar, Boca podría acercarse a los primeros puestos de la Zona A

Boca quiere hilvanar su segundo triunfo consecutivo de local ante Banfield

Hace 48 minutos