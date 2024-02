El bloque de Unión por la Patria recibió el busto de Néstor Kirchner: "Ya está con nosotros"

Según la funcionaria, Néstor “no fue senador, vicepresidente y no soy su viuda”. Eso generó críticas de parte de la oposición por haberlo quitado. Pero Mayans atacó: “Lo derrocamos a Perón, hacemos desaparecer Unzué y con eso hacemos desaparecer la figura de Perón. Hacemos desaparecer la imagen de Evita y así la hacemos desaparecer de la historia argentina”.

El enojo fue conjunto y Anabel Fernández Sagasti recordó: “Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo”.

Otro de los que opinó fue Agustín Rossi, el excandidato a vicepresidente de UxP: “Siempre vamos a encontrar un Néstor en algún rincón de la Patria, en varias páginas de la historia, en muchos corazones de argentinos/as. Hagan lo que hagan”.

Ante esto, la senadora y exgobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner le respondió a Villarruel y se fotografió con la imagen del busto de Néstor. “Ya está con nosotros. Néstor vive en el pueblo”, indicó en su cuenta de X.

Al final de la sesión preparatoria, hubo un duro cruce entre senadores de Unión por la Patria y la vicepresidenta Victoria Villarruel por un busto de Néstor Kirchner que fue retirado del Congreso. El senador formoseño, José Mayans le recriminó la ausencia de la figura del expresidente en el Salón de las Provincias y ella respondió: "No fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda".

"¿Qué pasó con el busto de Néstor Kirchner hicieron desaparecer del recinto?", expresó Mayans a Villarruel al cierre de su discurso por cuestiones de privilegio. "Está en el archivo el busto, les avisamos precedentemente que se iba a sacar. Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda, y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios, simplemente por esa razón", respondió la vicepresidenta.