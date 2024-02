Al final de la sesión preparatoria, hubo un duro cruce entre senadores de Unión por la Patria y la vicepresidenta Victoria Villarruel por un busto de Néstor Kirchner que fue retirado del Congreso. El senador formoseño, José Mayans le recriminó la ausencia de la figura del expresidente en el Salón de las Provincias y ella respondió: "No fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda".