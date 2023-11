Dudas con Milei: un parlamentario libertario ahora dice que evaluará "a quién votar" en el balotaje

"Javier Milei decía que no podíamos hacer campaña con los mismos de siempre, que los que estaban no podían ser parte de la solución. Unirse a Juntos por el Cambio fue muy apresurado e inconsulto. El 22 de octubre fueron las elecciones y el 23 estábamos abrazados a personas que no figuraban en nuestras boletas. Es gente que estuvo en el gobierno de Macri. Gestionaron durante cuatro años en los cuales no nos fue bien", sostuvo Cascino en declaraciones a FutuRock.