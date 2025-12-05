5 de diciembre de 2025 Inicio
Video: así ingresó Lionel Scaloni con la Copa del Mundo al sorteo del Mundial 2026

El entrenador de la Selección argentina entró con el trofeo al Kennedy Center de Washington para dar comienzo a la ceremonia, que definirá los grupos para el torneo que comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue protagonista este viernes del sorteo de Mundial 2026 que se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos. Lo hizo al ingresar al Kennedy Center con la Copa del Mundo, el trofeo que obtuvo la albiceleste en el torno de Qatar 2022, luego de 36 años.

Tras dejar la copa en el escenario, el pujatense, visiblemente emocionado, recordó la histórica final contra Francia que terminó 3-3 y se definió por penales, teniendo a Emiliano "Dibu" Martínez como la gran figura.

“La recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo siguió creyendo a pesar de las dificultades y nunca pensamos que podría terminar mal. Intentaremos seguir compitiendo y no dar nada por perdido. Eso es lo que espera la gente de nosotros”, explicó.

