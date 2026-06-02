3 de junio de 2026 Inicio
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Un colegio de Mendoza prohibió a sus alumnos llevar figuritas del Mundial 2026

La institución privada alertó a los padres a través de un mensaje de WhatsApp. Argumentó que el intercambio de los coleccionables en pleno horario escolar genera pleitos y problemas de distracción.

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Las autoridades del colegio argumentaron que el furor por la colección genera desconcentración y alboroto entre los alumnos. 

Las autoridades del colegio argumentaron que el furor por la colección genera desconcentración y alboroto entre los alumnos. 

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Un colegio privado de la ciudad de Mendoza prohibió a sus alumnos que lleven figuritas y álbumes del Mundial 2026 para evitar conflictos y disputas en el aula. Las autoridades de la institución enviaron una notificación a los padres a través de un mensaje de WhatsApp, que se viralizó con rapidez a pocos días del inicio de la competencia futbolística.

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La dirección del Colegio Nadino, un establecimiento de orientación religiosa, solicitó el compromiso de los adultos para frenar la llegada de estos elementos de distracción a las aulas. En el texto difundido, el equipo directivo expresó: "¡Buen día, queridas familias! En esta oportunidad nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar la colaboración desde el hogar para que los estudiantes no traigan al colegio figuritas".

La circular interna señala tres complicaciones específicas que afectan la rutina escolar diaria: los directivos argumentaron que el furor por la colección genera desconcentración y alboroto entre los alumnos, e indicaron que las figuritas que se pierden demandan la intervención de los docentes y restan un tiempo valioso al desarrollo de las materias.

Por último, las autoridades escolares detectaron que las transacciones de figuritas ya no se limitan a los momentos de recreo en el patio. De acuerdo con el reporte de la institución, los estudiantes realizan los intercambios en pleno horario de clase, lo cual interrumpe de manera directa la atención y altera la dinámica de estudio planeada para cada jornada.

Frente a este panorama, las autoridades escolares insistieron en que la solución requiere el apoyo de cada familia para resguardar el clima de trabajo en el aula. "Contamos con su apoyo para evitar estas situaciones que dificultan el accionar docente y nada tienen que ver con lo pedagógico. Desde ya agradecemos la comprensión y colaboración de todas las familias", concluyó el comunicado.

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