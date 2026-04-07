7 de abril de 2026 Inicio
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Diputados: presentaron un proyecto para declarar la neutralidad de Argentina en la guerra contra Irán

24 legisladores de Unión por la Patria impulsaron una iniciativa para "desautorizar las declaraciones públicas" del Presidente, quien alineó al país con Estados Unidos e Israel.

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El diputado Juan Marino junto al presidente del bloque de Unión por la Patria

El diputado Juan Marino junto al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

A horas del cese de la tregua entre Estados Unidos e Irán, el diputado peronista Juan Marino presentó un proyecto de resolución junto a otros 23 pares de Unión por la Patria (UP) para que el Congreso declare la neutralidad de Argentina en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, no sumó su firma a la iniciativa.

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"El proyecto establece que Argentina no es parte beligerante en dicho conflicto y reafirma la vocación histórica de paz del país conforme a la Constitución Nacional y la Carta de las Naciones Unidas", explicó Marino en X y enumeró la Proclama de la CELAC de 2014 y la Resolución 41/11 de la Asamblea General de la ONU que declaran Zona de Paz a América Latina y el Caribe.

Como también se le reitera al presidente Donald Trump en Estados Unidos, el diputado argentino recordó que el artículo 75, inciso 25, de la Constitución Nacional "reserva al Poder Legislativo las facultades en materia de guerra y paz". Por esta razón, el proyecto desautorizaría "todas las declaraciones y actos del Poder Ejecutivo que posicionaron a la Argentina como aliada de alguna de las partes en el conflicto".

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Entre las declaraciones que quedarían desautorizadas, si la mayoría de los 257 diputados acompañan la iniciativa, enumeró: "Los comunicados de Cancillería y de la Oficina del Presidente del 28 de febrero, las declaraciones del presidente Milei en la Universidad Yeshiva del 9 de marzo, y las declaraciones del canciller Pablo Quirno y del secretario de Comunicación Javier Lanari sobre la posibilidad de prestar asistencia militar a Estados Unidos".

Por otra parte, el proyecto intima al gobierno de Javier Milei de "abstenerse de cualquier forma de colaboración militar, logística o de inteligencia en el conflicto". Por ejemplo, tendría prohibido enviar tropas, ceder armamento bélico, colaborar con buques, aeronaves o vehículos de las Fuerzas Armadas; habilitar bases, aeropuertos o cualquier infraestructura militar en el país y prestar servicios de inteligencia.

¿Quiénes firmaron el proyecto de resolución por la neutralidad de Argentina en la guerra?

Juan Marino, Hugo Yasky, Hugo Moyano, Sabrina Selva, Santiago Cafiero, Martín Aveiro, María Graciela Parola, Hilda Aguirre, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Lorena Pokoik, Ernesto Alí, Pablo Todero, Marcelo Mango, Adriana Serquis, Jorge Neri Araujo Hernández, Cristian Andino, Gabriela Pedrali, Aldo Leiva, Itai Hagman, Roxana Monzón, Nicolás Trotta, Ana María Ianni y Varinia Marín.

¿Qué dijo Javier Milei sobre la guerra de EEUU e Israel contra Irán?

El Presidente ratificó una posición sin matices hace 24 horas: alineamiento total con Washington y Tel Aviv contra Teherán. En la segunda parte de la entrevista publicada este lunes por el medio español El Debate, el mandatario sostuvo que respalda “total y absolutamente” el accionar de Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán, al que acusó de tener una postura incompatible con la convivencia internacional.

“Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel. Israel es un Estado que acepta convivir con otros estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar”, afirmó Milei, quien además desestimó las críticas internacionales hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu.

El jefe de Estado fue más allá y planteó el conflicto en términos ideológicos y civilizatorios. “Israel es el bastión de Occidente”, aseguró, al definir a esa noción como una síntesis de “la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y la cultura judeocristiana”.

En esa línea, vinculó directamente ese esquema de valores con el sistema económico que defiende. “Son los valores sobre los cuales se construye el capitalismo libre de empresa”, remarcó. Y agregó: “Si usted le pega a Israel, le está pegando a los valores judeocristianos y de ahí le pega al capitalismo”.

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