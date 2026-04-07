El presidente de Irán respondió a la amenaza de Trump: "Estoy comprometido a dar mi vida" Masoud Pezeshkian publicó un mensaje en sus redes sociales luego del ultimátum lanzado por Donald Trump sobre un eventual ataque a las centrales eléctricas y "eliminar a una civilización" en una noche. "Más de 14 millones de ciudadanos están listos para defender su país", advirtió. Por + Seguir en







Masoud Pezeshkian le respondió a Donald Trump. Redes sociales

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, le respondió este martes a su par Donald Trump, a horas de que venza el ultimátum lanzado por el mandatario de los Estados Unidos para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente y se reabra el estrecho de Ormuz.

“Más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán” señaló en un primer momento en su cuenta de X. En este sentido, remarcó que “yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/drpezeshkian/status/2041443063655248199&partner=&hide_thread=false More than 14 million proud Iranians have so far registered to sacrifice their lives to defend Iran. I too have been, am, and will remain devoted to giving my life for Iran. https://t.co/B9GBHAAEMu — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 7, 2026 Sus palabras se suman a lo expresado más temprano por la Guardia Revolucionaria iraní, que lanzó una advertencia directa mediante un comunicado: “La Guardia Revolucionaria declara una vez más que, si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región”. La definición refuerza el tono desafiante de Teherán en la antesala de un posible nuevo conflicto.

El mensaje no se limitó al plano militar. Las autoridades iraníes también deslizaron una amenaza de carácter económico al advertir que podrían privar de petróleo y gas a Estados Unidos y a sus aliados “durante años”, en un escenario que podría impactar de lleno en los mercados energéticos globales.

Las declaraciones se conocieron horas antes de que venza el ultimátum fijado por Trump, quien había advertido que “desatará el infierno” si Irán no reabre el estrecho de Ormuz antes de las 21:00 (hora de Argentina).