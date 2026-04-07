El presidente de Irán respondió a la amenaza de Trump: "Estoy comprometido a dar mi vida"
Masoud Pezeshkian publicó un mensaje en sus redes sociales luego del ultimátum lanzado por Donald Trump sobre un eventual ataque a las centrales eléctricas y "eliminar a una civilización" en una noche. "Más de 14 millones de ciudadanos están listos para defender su país", advirtió.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, le respondió este martes a su par Donald Trump, a horas de que venza el ultimátum lanzado por el mandatario de los Estados Unidos para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente y se reabra el estrecho de Ormuz.
“Más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán” señaló en un primer momento en su cuenta de X. En este sentido, remarcó que “yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán”.
Sus palabras se suman a lo expresado más temprano por la Guardia Revolucionaria iraní, que lanzó una advertencia directa mediante un comunicado: “La Guardia Revolucionaria declara una vez más que, si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región”. La definición refuerza el tono desafiante de Teherán en la antesala de un posible nuevo conflicto.
El mensaje no se limitó al plano militar. Las autoridades iraníes también deslizaron una amenaza de carácter económico al advertir que podrían privar de petróleo y gas a Estados Unidos y a sus aliados “durante años”, en un escenario que podría impactar de lleno en los mercados energéticos globales.
Las declaraciones se conocieron horas antes de que venza el ultimátum fijado por Trump, quien había advertido que “desatará el infierno” si Irán no reabre el estrecho de Ormuz antes de las 21:00 (hora de Argentina).
En ese marco, el mandatario estadounidense redobló la presión con un mensaje publicado en Truth Social: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá".
Luego agregó "Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.