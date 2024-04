Diputados: Martín Menem rechazó el pedido de Unión por la Patria para tratar el DNU

Con la firma del presidente del bloque opositor Germán Martínez y otros 87 legisladores, el escrito presentado este viernes por UxP solicitaba al presidente de la Cámara baja que convoque al debate el próximo martes 30 de abril a las 11.

"Por la presente nos dirigimos a Usted a efectos de solicitarle, en virtud de lo establecido en los artículos 35 y 36 del Reglamento de esta H. Cámara, se convoque a Sesión Especial para el día martes 30 de abril de 2024, a las 11 a fin de tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina", expresaba el pedido entró con las firmas de Martínez y 88 integrantes del bloque, no en su totalidad.

Solicitud sesion especial DNU.pdf

El pedido había sido anticipado por el propio Martínez durante el plenario de comisiones en el que se dictaminó la Ley Ómnibus. Sobre el final de su discurso, el diputado esgrimió: "Le quiero decir a algunos diputados que se escandalizaban el 20 de diciembre cuando el presidente de la Nación emitió el DNU 70/23, que esperamos, ansiamos, deseamos que el mismo apuro que tienen hoy lo demuestren para cuando convoquemos en las próximas horas a una sesión especial donde podamos rechazar el DNU 70/23".

Ante la comisión el legislador pidió que "si dan quórum a esta atrocidad (por la Ley Bases), den quórum al rechazo del DNU 70/23".

"No se escondan, no falseen la realidad, no miren para el costado. Si van hacer añicos a la democracia y la economía argentina con la ley Bases, permítanse al menos tener una disidencia y vengan a construir el quórum y a votar en contra del DNU que está haciendo pelota la vida de 45 millones de argentinos", concluyó.

Para el lunes se espera que al inicio de la sesión convocada para tratar la Ley Ómnibus y el paquete fiscal el bloque opositor realice planteos para tratar temas que el oficialismo viene tratando de evitar.

Las críticas de Unión por la Patria

Desde el bloque de Unión por la Patria, el presidente de espacio Germán Martínez, publicó un duro descargo en sus redes sociales y advirtió que el titular de Diputados, Martín Menem, que "no tiene atribuciones para no convocar a una sesión especial solicitada en los art. 35 y 36 del reglamento. No respetar el Reglamento es incumplir deberes de funcionario público".

"Hoy presentamos (13.54 hs.) un pedido de sesión especial para rechazar el DNU 70/2023, en los términos de los art. 35 y 36 del Reglamento. Menem quiere impedir la convocatoria invocando un mensaje que mandó 2 horas después. Insólito e ilegal. Adjunto documentación que será presentada formalmente", sentenció.