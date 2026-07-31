El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ingresó al Congreso La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, comenzará su curso legislativo en la Cámara de Diputados. Cuáles son los cinco puntos claves que se plantea. Por Agregar C5N en









La reforma requiere la aprobación en Diputados y Senadores.

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ingresó en las últimas horas al Congreso de la Nación para darle tratamiento parlamentario desde el próximo lunes. La iniciativa, anunciada por el presidente Javier Milei en cadena nacional, se basa en “cinco premisas fundamentales” que apuntan a limitar el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, reforzar la independencia del organismo y concentrar su función en preservar el valor de la moneda.

El detalle técnico marca que, como el proyecto ingresó post cierre de mesa de entrada, este viernes se realizarán cuestiones administrativas y a comienzo se la próxima semana tomará estado parlamentario para ser girado a las comisiones pertinentes para su pronto tratamiento en el recinto.

El presidente Javier Milei presentó el proyecto de reforma del Banco Central por cadena nacional. Transmisión oficial optimizada con IA “Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”, aseguró el mandatario al comienzo de su discurso, donde estuvo acompañado por Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, María Ibarzabal, José Luis Daza, Martín Menem y Patricia Bullrich.

También formaron parte el titular y el vicepresidente del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, respectivamente.