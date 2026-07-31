31 de julio de 2026 Inicio
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El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ingresó al Congreso

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, comenzará su curso legislativo en la Cámara de Diputados. Cuáles son los cinco puntos claves que se plantea.

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La reforma requiere la aprobación en Diputados y Senadores. 

La reforma requiere la aprobación en Diputados y Senadores. 

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ingresó en las últimas horas al Congreso de la Nación para darle tratamiento parlamentario desde el próximo lunes. La iniciativa, anunciada por el presidente Javier Milei en cadena nacional, se basa en “cinco premisas fundamentales” que apuntan a limitar el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, reforzar la independencia del organismo y concentrar su función en preservar el valor de la moneda.

El texto completo presentado en la Cámara de Diputados.
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El detalle técnico marca que, como el proyecto ingresó post cierre de mesa de entrada, este viernes se realizarán cuestiones administrativas y a comienzo se la próxima semana tomará estado parlamentario para ser girado a las comisiones pertinentes para su pronto tratamiento en el recinto.

El presidente Javier Milei present&oacute; el proyecto de reforma del Banco Central por cadena nacional.&nbsp;

El presidente Javier Milei presentó el proyecto de reforma del Banco Central por cadena nacional.

“Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”, aseguró el mandatario al comienzo de su discurso, donde estuvo acompañado por Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, María Ibarzabal, José Luis Daza, Martín Menem y Patricia Bullrich.

También formaron parte el titular y el vicepresidente del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, respectivamente.

Los cinco puntos clave de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Javier Milei

  • Establecimiento de un mandato único: "Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda", anunció Milei. El Banco Central pasa a tener como único y exclusivo objetivo preservar el valor de la moneda. Se eliminan los objetivos múltiples incorporados en 2012 (como el desarrollo económico, la inclusión financiera y el fomento del empleo).
  • Prohibición absoluta de financiar al Estado y comprar títulos públicos en mercado primario: "Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario", advirtió el mandatario.
  • Mayor exigencia para la remoción de autoridades: "La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. La remoción requerirá de dos tercios no solo del Senado, sino también de la Cámara de Diputados", señaló Milei.
  • Restricción y giro de utilidades: "Se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez", remarcó el Presidente. Esto significa que se prohíbe la distribución de ganancias contables (como las generadas por devaluaciones) que no representen ingresos efectivamente realizados. Además, las ganancias operativas solo podrán destinarse a cancelar deuda pública o integrar reservas técnicas.
  • Eliminación de esquemas de deuda interna: "Se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles", añadió Milei, en relación al mecanismo utilizado anteriormente para tomar reservas internacionales a cambio de pagarés del Tesoro.

El texto completo de la reforma del Banco Central

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