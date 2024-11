Diputados del Frente Renovador buscan limitar las apuestas online en todo el país

"Los chicos empiezan a no dormir y a no comer. Cambian la plata que sus padres les dan para comer en el colegio por apostar. Docentes nos han contado de chicos que no comen en la casa ni en el colegio por apostar y que por eso terminaron desmayándose”, explicó Morán en una charla donde el objetivo fue concientizar sobre la situación y debatir la problemática de la ludopatía.