Martín Menem cruzó a Facundo Manes y rechazó la denuncia de amenaza: "Es absolutamente falso"

El presidente de la Cámara de Diputados cargó contra el legislador radical, quien afirmó que fue intimidado por el libertario. "Estamos en un año electoral y se ve que le gustan las cámaras", marcó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , cargó contra el legislador radical Facundo Manes , quien aseguró que fue intimidado por el libertario antes de la sesión de este miércoles , en la que se debate la modificar el régimen de Decretos Necesidad y Urgencia (DNU) y una eventual expulsión del legislador José Luis Espert, acorralado por el narcoescándalo.

Manes había denunciado amenazas en X por parte del presidente de Menem, quien lo abordó en un pasillo del Congreso antes de la sesión de este miércoles y, según contó, le habría advertido que comenzará "una operación de prensa brutal" contra su persona. "Literalmente me dijo: 'Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos'", advirtió.

En este marco, la máxima autoridad de la Cámara baja lo cruzó por sus dichos, en diálogo con un grupo de periodistas: "Ya mintió y hoy vuelve a mentir. Quería que quede todo claro porque tengo un trato absolutamente cordial. Es absolutamente falso. Estamos en un año electoral y se ve que le gustan las cámaras. Ya sabemos de quién estamos hablando".

"Hay diputados que pierden el lugar a fin de año, están en plena campaña y se ve que el vale todo los lleva a faltar a la verdad" , aseveró en esta línea.

En tanto, previamente, Menem respondió el posteo de Manes y negó las acusaciones. "No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro", aseguró el libertario. La periodista Delfina Celichini, presente en el Congreso, confirmó que existió una charla entre ambos y que "no hubo lío", pero no escuchó el contenido de la conversación.

Facundo Manes ratificó la amenaza de Martín Menem

Manes ratificó su versión durante una entrevista con C5N. "Yo entraba al recinto, iba por el pasillo y Menem se abre como para saludarme, lo cual me parece raro porque es un momento de tensión: yo estoy pidiendo la expulsión del diputado Espert de su bancada", relató.

"Y me dice al oído: 'Che, Facundo, va a haber una campaña contra vos para destrozarte, por Fred Machado'. 'Yo no tengo nada que ver con Machado, son ustedes', le digo. Me hace un gesto como diciendo: 'Yo no puedo hacer nada', y me dice: 'Bueno, tratemos de que no haya quórum, así se calman las aguas'", sostuvo.

En diálogo con A24, el diputado señaló que la charla se dio en un momento en que los legisladores "estaban luchando por el quórum, era muy finito". "Está mi equipo evaluando los pasos a seguir. Fue reciente. Esto es la casta, es usar los recursos del Estado. Milei se convirtió en lo peor de la casta", afirmó.

"En estas condiciones es muy difícil tener una convivencia democrática en el Parlamento de la Nación. Yo cada tres o cuatro meses tengo una amenaza acá", agregó. En marzo de este año, Manes presentó una denuncia contra el asesor presidencial Santiago Caputo por "amenazas coactivas".

En ese episodio, que también se produjo en el Congreso, aseguró que Caputo le dijo: "Ya me vas a conocer, te voy a hacer mierda". Esa frase la habría escuchado el diputado Pablo Juliano, que estaba junto a Manes. Además, la denuncia hacía referencias a "golpes en la zona renal".

A fines de ese mes, la jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió archivar la denuncia por inexistencia de delito, al concluir que se trató de "una disputa política cuya real naturaleza excede el ámbito punitivo pretendido".