Con el Presupuesto 2026 en agenda, Diego Santilli viaja a Misiones para reunirse con Hugo Passalacqua

El ministro del Interior retomará este martes las reuniones con los gobernadores. El viernes se entrevistó con Gerardo Zamora en Santiago del Estero y esta semana también podría hacerlo con el jujeño Carlos Sadir.

Diego Santilli

Diego Santilli, ministro del Interior.

Nuevo Diario Web (Sgo del Estero)

El ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará este martes una nueva semana de reuniones con gobernadores y se acerca así al cierre de la primera ronda de encuentros con los 20 mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo para lograr consensos tendientes a aprobar el Presupuesto 2026 y futuras reformas.

La foto de Santilli junto a Zamora en Santiago del Estero. 
Santilli se reunió con Zamora en Santiago del Estero: "Avanzamos en muchos temas"

El funcionario viajará este martes a Misiones para reunirse con el gobernador Hugo Passalaqcua, quien junto a su jefe político, Carlos Rovira, controla un bloque de cuatro diputados y dos senadores que la gestión libertaria busca tener de su lado a la hora de tratar los proyectos clave en las sesiones extraordinarias.

Santilli viene escuchando los pedidos de los mandatarios provinciales en el marco de estas negociaciones en las que promete respuestas a cambio de apoyo legislativo. En paralelo, también busca seguir debilitando los bloques peronistas ya que algunos gobernadores de ese espacio podrían conformar bancadas aparte.

El pasado viernes, el ministro del Interior se entrevistó con Gerardo Zamora en Santiago del Estero y recibió su predisposición para respaldar la aprobación del Presupuesto 2026, aunque el mandatario provincial no se privó de elevar algunos reclamos vinculados a fondos.

Para esta semana, Santilli tiene en mente la idea de sumar un intercambio con el jujeño Carlos Sadir y podría convocar a algún otro representante de las provincias a Casa Rosada, según publicó la agencia Noticias Argentinas.

Una vez concluido el diálogo con los aliados que acompañaron el Pacto de Mayo, la idea del ex legislador del PRO es evaluar los pasos a seguir con los cuatro gobernadores peronistas, Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Aún resta establecer contacto con Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).

