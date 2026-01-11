11 de enero de 2026 Inicio
Se separaron Mauricio Macri y Juliana Awada

El fin de la relación tuvo lugar antes de fin de año, pero el expresidente y su esposa pasaron las Fiestas juntos para preservar la armonía familiar.

Macri y Awada pusieron fin a la relación.

Después de 15 años de relación, el expresidente Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron separarse.

Ya había existido un rumor en noviembre del 2024, luego desmentido. Sin embargo, Infobae informó que hace un año efectivamente tuvieron una crisis y, a partir de allí, comenzaron a evaluar la posibilidad de romper la relación. Pero todo se decidió unas semanas atrás, precisamente antes de las fiestas. Fue de común acuerdo y luego de intentar recomponer la relación durante un tiempo.

Para mantener la armonía familiar decidieron pasar tanto Navidad como Año Nuevo juntos. “Entre aquel primer distanciamiento de fines del 2024 y la decisión de separarse pasaron charlas con mucho amor y, haciendo hincapié en la maravillosa historia que vivieron juntos, decidieron de común acuerdo separarse y ver cada uno desde su espacio qué es lo que les pasa”, indicaron desde el entorno al medio mencionado.

Así, luego de 15 años y una hija, decidieron terminar su vínculo. Macri tendría previsto viajar en las próximas horas a Europa y Juliana Awada permaneceria de vacaciones con su familia en Punta del Este.

Mauricio Macri y Juliana Awada en la asunción presidencial.

El vínculo entre ambos se remonta a septiembre de 2009, cuando Macri era el jefe de Gobierno porteño. En aquel entonces, se conocieron en un gimnasio de Barrio Parque. Tras una cena y un viaje a Tandil, formalizaron el noviazgo y comenzaron a convivir a los pocos meses.

En tal sentido, luego se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010 ante 400 invitados y celebraron con una fiesta en la estancia La Carlota.

En tanto, en octubre de 2011 nació Antonia, la única hija del matrimonio. Ambos ya tenían hijos de relaciones previas: Agustina, Francisco y Gimena por parte de Macri y Valentina por parte de Awada.

La exprimera dama se mostró muy activa en sus redes sociales durante los últimos años, ya que compartió la intimidad de sus viajes y mensajes de afecto hacia el exmandatario en fechas especiales, aunque en las horas previas a confirmarse la noticia se mostró en la Patagonia junto a su hija Antonia y un grupo de amigos, sin la presencia del ex jefe de Estado.

