Se separaron Mauricio Macri y Juliana Awada

El fin de la relación tuvo lugar antes de fin de año, pero el expresidente y su esposa pasaron las Fiestas juntos para preservar la armonía familiar.

El hambre no espera: el pedido para que Capital Humano cumpla con las cautelares

Ya había existido un rumor en noviembre del 2024, luego desmentido. Sin embargo, Infobae informó que hace un año efectivamente tuvieron una crisis y, a partir de allí, comenzaron a evaluar la posibilidad de romper la relación. Pero todo se decidió unas semanas atrás, precisamente antes de las fiestas. Fue de común acuerdo y luego de intentar recomponer la relación durante un tiempo.

Para mantener la armonía familiar decidieron pasar tanto Navidad como Año Nuevo juntos. “Entre aquel primer distanciamiento de fines del 2024 y la decisión de separarse pasaron charlas con mucho amor y, haciendo hincapié en la maravillosa historia que vivieron juntos, decidieron de común acuerdo separarse y ver cada uno desde su espacio qué es lo que les pasa”, indicaron desde el entorno al medio mencionado.

Así, luego de 15 años y una hija, decidieron terminar su vínculo. Macri tendría previsto viajar en las próximas horas a Europa y Juliana Awada permaneceria de vacaciones con su familia en Punta del Este.

El vínculo entre ambos se remonta a septiembre de 2009, cuando Macri era el jefe de Gobierno porteño. En aquel entonces, se conocieron en un gimnasio de Barrio Parque. Tras una cena y un viaje a Tandil, formalizaron el noviazgo y comenzaron a convivir a los pocos meses.

En tal sentido, luego se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010 ante 400 invitados y celebraron con una fiesta en la estancia La Carlota.

En tanto, en octubre de 2011 nació Antonia, la única hija del matrimonio. Ambos ya tenían hijos de relaciones previas: Agustina, Francisco y Gimena por parte de Macri y Valentina por parte de Awada.

La exprimera dama se mostró muy activa en sus redes sociales durante los últimos años, ya que compartió la intimidad de sus viajes y mensajes de afecto hacia el exmandatario en fechas especiales, aunque en las horas previas a confirmarse la noticia se mostró en la Patagonia junto a su hija Antonia y un grupo de amigos, sin la presencia del ex jefe de Estado.