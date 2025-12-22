Diego Santilli negó una ruptura entre el PRO y LLA y defendió el Presupuesto

El ministro del Interior respaldó las designaciones en la Auditoría General de la Nación impulsadas por La Libertad Avanza (LLA), que implicaron una disputa con el bloque del PRO en Diputados, y descartó una ruptura con el partido amarillo: "Vamos a seguir trabajando juntos".

El ministro del Interior, Diego Santilli , habló sobre el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Congreso y respaldó las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) impulsadas por La Libertad Avanza (LLA) , que implicaron una disputa con el bloque del PRO . Sin embargo, el funcionario descartó una ruptura con el partido amarillo: "Vamos a seguir trabajando juntos" .

El Gobierno envió al Congreso el proyecto que modifica la Ley de Glaciares: "Un obstáculo para el desarrollo"

" Lo que queremos es tener Presupuesto, porque hace 3 años que Argentina no lo tiene, lo tiene del último período del gobierno anterior y de los dos primeros del actual . El objetivo es tener Presupuesto, tener Inocencia Fiscal, tener todo el paquete de medidas de modernización laboral, todo lo que el Presidente ha mandado al Congreso para seguir avanzando en el desarrollo y crecimiento de la generación de trabajo en Argentina", planteó en diálogo con Radio Rivadavia.

"La reforma laboral que ha planteado el Presidente es no quitarle derechos a ningún trabajador y generarle derechos a aquellos que no los tienen. Ese camino empezó. Obviamente, hay que tener en cuenta que tocó Navidad y Año Nuevo, miércoles y jueves ", expresó, para justificar la dilación en el tratamiento en el Senado .

"Patricia Bullrich tomó la decisión de trabajar en enero para ir saldando las más de mil presentaciones y poder llegar al 10 de febrero ya con un dictamen. Ya tenemos dictamen de comisión para poder sesionar el 10 de febrero para que después pase a Diputados ", señaló.

Cristian Ritondo manifestó su disconformidad con las designaciones de integrantes de la AGN de la Cámara de Diputados.

En cuanto a la designación de auditores en la Cámara de Diputados, que generó polémica con el bloque del PRO que lidera Cristian Ritondo , que terminó abandonando el recinto, Santilli buscó apaciguar la tensión. "Primero, yo le quiero agradecer al bloque que ha actuado de manera contundente antes, durante y después de la sesión . Venimos de 2 años de acompañar a a Libertad Avanza, incólume, no nos hemos corrido nunca", destacó.

"Es la posición que nos ha marcado la sociedad. Después, obviamente era una realidad antes del 10 de diciembre y una otra posterior al 10 de diciembre: tenías un bloque casi de 40 diputados y hoy tenés uno de 12. Antes no se pudo votar a los auditores de la de la AGN", explicó.

"Más allá de eso, sigo ratificando el trabajo coherente, consecuente y de acompañamiento del bloque del PRO, que lo ha hecho de manera contundente en el marco de lo que la sociedad nos ha pedido siempre. Así que seguimos en ese camino y vamos a seguir trabajando juntos", concluyó.

De modo sorpresivo, en la sesión en Diputados también designaron a los nuevos miembros de la AGN

Sobre el cierre de una larga y extenuante sesión en la Cámara de Diputados, luego de haberle dado media sanción a los proyectos de Presupuesto 2026 y de Presunción de Inocencia Fiscal, una llamativa situación ocurrió en el recinto: tres auditores generales de la Nación juraron a las 3 de la mañana, una designación que no estaba en plenario ni tampoco en la convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por el Gobierno. Ante la irregularidad, varios legisladores se retiraron a modo de protesta.

Los nuevos auditores son Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), Pamela Calletti (Innovación Federal) y Juan Ignacio Forlón (Unión por la Patria), cuyo nombramiento fue aprobado con 186 votos afirmativos, 0 negativos y tres abstenciones.

La situación se inició con un pedido del jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, quien propuso que "se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido", una solicitud que despertó quejas de legisladores de otros bloques.

Embed El PRO va a ir a la justicia porque lo que acaba de pasar en el Congreso de la Nación es ANTICONSTITUCIONAL. @cristianritondo pic.twitter.com/8GJIg2sN91 — Nahuel Can (@nahuelcannn) December 18, 2025

El titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, alegó que "la práctica reglamentaria y la doctrina reconocen como única excepción al límite del temario cuestiones de privilegio y asuntos estrictamente internos de cada Cámara", por lo que la propuesta del libertario constituía "una violación al artículo 65 de la Constitución Nacional".

"La designación de miembros de AGN (Auditoría General de la Nación) no se encuadra en ninguna de estas categorías, ya que integra un órgano de control externo que excede el funcionamiento del Congreso", argumentó, y remarcó con razón, que "no se puede tratar, es anticonstitucional", aunque también es cierto que el partido amarillo se disputaba con IF uno de los lugares y terminó quedando fuera de la contienda.

Los bloques de la Coalición Cívica (CC), la Unión Cívica Radical (UCR) y Provincias Unidas se sumaron al reclamo y, al igual que el PRO, abandonaron el recinto.