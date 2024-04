Desgarradores testimonios de trabajadores despedidos por el gobierno de Javier Milei

Luego siguió el testimonio Guadalupe Bargiela, una joven de 22 años, ciega de nacimiento, que fue despedida a fines de febrero de la Agencia Nacional de Discapacidad, área en la que en los últimos días hubo nuevos despidos alcanzando un total de 134 personas. Bargiela explicó que la agencia es el órgano rector de las políticas públicas en materia de discapacidad y derechos de las personas con discapacidad. "Es un manoseo constante de los compañeros y de las políticas públicas de las personas con discapacidad que se ven avasalladas por el Estado nacional", consideró con respecto a los despidos y al ajuste en el sector.

Una empleada del ministerio del Trabajo, que está en el Estado desde el 2006, contó que es necesario romper con la estigmatización que recae sobre los empleados públicos. "Los compañeros y compañeras que estamos acá en representación de muchos otros a lo largo y ancho de todo el país acompañamos, diseñamos e implementamos políticas públicas que día a día le resuelven problemas y situaciones a un montón de personas", ponderó. En su caso particular contó que desde el 2021 había sido designada como responsable de desarrollar e implementar el programa de Fortalecimiento Federal para Erradicación del Trabajo Infantil. Contó además que ninguna autoridad se comunicó con ella para darle los motivos del despido ni tampoco se comunicó si el programa continuaba o no. "A mi me llegó un correo diciendo que mi contrato no se renovaba", comentó.

Jésica, otra trabajadora de Corredores Viales, contó que se enteró de su despido a través de un compañero que tenía problemas para ingresar a su email y al sistema. Ante esa situación, ella intentó ingresar al sistema desde su casa y no pudo. "Cuando me acerco a la oficina había personal de seguridad que se contrató especialmente para no dejar entrar a la lista que tenían. Ellos te acompañaban a buscar tus cosas. Te humillaban bastante porque te hacían pasear por todo el edificio con tu caja y tus cosas. Luego nos llevaron a hablar con Recursos Humanos y ahí nos decían que nos iba a llegar el telegrama. A mi me llegó este fin de semana", narró. Además agregó con preocupación que en su caso solo le querían reconocer 2 años de antigüedad cuando hacía más de 8 que trabajaba en el Estado.

El siguiente testimonio fue el de Gabriel Zunico, quien hace más de 21 años trabajaba en el área de prensa del ministerio de Agricultura. Él también habló de la necesidad de desestigmatizar el rol de los trabajadores públicos para ponerle fin a la idea de que son "vagos o ñoquis". Luego contó su caso: "El miércoles me llama la persona que pusieron en la dirección del área de prensa, que obviamente no tiene idea e inclusive reconoció que veía un equipo que laburaba muy bien ahí, para decirme que me pusieron en una lista y que me dan de baja. Yo soy sostén de un chico que tiene un retraso madurativo y a mi me despiden sin indemnización, el mes que viene no sé que voy a hacer al respecto", manifestó.

El último testimonio fue el de Verónica Müller, una de las 300 despedidas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. En su caso se enteraron del despido a través de un email sin firma, por lo que no saben quién tomó la decisión de los despidos. Müller contó que hay trabajadores que aún no saben si fueron despedidos o no porque ante la situación de desesperación se cayó el servidor por la cantidad de gente que quiso entrar al mismo tiempo a comprobar su situación. En la misma línea que quienes hablaron antes que ella, hizo hincapié en desmentir el relato que armó el Gobierno para fundamentar los despidos. "Nosotros no somos ñoquis ni somos casta. Nosotros estuvimos yendo a trabajar todos los días en horario completo. En todo caso ese mote le cabe a los funcionarios designados en el área que no van a trabajar. Nos tenían trabajando en condiciones inhumanas", señaló.

Luego apuntó contra el vocero presidencial Manuel Adorni quien dijo que los despidos fueron pensados "quirúrgicamente". "Esto nunca sucedió, jamás fuimos evaluados con respecto a nuestra tareas y nuestras funciones. Fueron despidos masivos y sin ningún tipo de criterio. Desde diciembre no hay expedientes que se estén moviendo", expresó. Por último consideró importante visibilizar que más allá de los despidos, detrás de la decisión del Gobierno se esconde "un vaciamiento de políticas públicas". "Detrás de mi despido hay 160 mil niños de todo el país que forman parte de los casi 2700 espacios de primera infancia que desde el 10 de diciembre no tienen financiamiento. Esta gestión que se llena la boca hablando del hambre de los chicos en Chaco y de cuidar los derechos de los nenes desde el momento de la concepción no mandó un peso a ningún espacio de primera infancia de todo el país", completó.

Área por área, todos los despidos en el Estado durante la gestión de Milei

Según el último relevamiento de ATE Nación, actualizado este domingo, en total son 8297 los trabajadores despedidos en el Estado por la gestión de Javier Milei, de los cuales 5605 están confirmados mientras que 2692 están en tramite. Advierten que en las próximas horas la cifra puede seguir creciendo.