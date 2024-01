Desde Unión por la Patria alertaron por la delegación de poderes para Milei

Uno de los primeros referentes de Unión por la Patria en expresarse en redes sociales fue Leandro Santoro. "Retiran la parte fiscal porque no querían negociar con sus aliados un proyecto de equilibrio. Esta claro que ahora van por tres cosas. 1) Facultades delegadas. 2) Flexibilidad para tomar deuda. 3) Privatizaciones (FGS). Acá hay que poner el ojo. Especialmente en el punto uno", consideró el diputado y excandidato a jefe de gobierno porteño por medio de la red social X (exTwitter) .

En la misma sintonía, el jefe de bancada de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, catalogó de "derrota" la eliminación de las iniciativas fiscales en la megaley del Gobierno y alertó sobre la "trampa" que esto conlleva. "Milei sólo quiere superpoderes (facultades delegadas). Es el corazón de la ley", afirmó el diputado por Santa Fe.

Igual de categórica fue Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa y ex titular de AySa, quién afirmó que Caputo "no miente, pero no dice la verdad". "Si este capítulo era el más importante, que queda??? DELEGACIÓN DE FACULTADES del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Todo lo que saquen, lo meten por decreto", enfatizó la excandidata a intendenta por el municipio de Tigre.

Además, el extitular de la AFIP y actual diputado nacional, Carlos Castagneto fue particularmente duro con Caputo: "Escuchando las declaraciones del ministro Caputo, entiendo por qué no vino al Congreso: no conoce la Ley Ómnibus, dice que saca lo mas importante que es lo tributario y otra vez miente!".

En un segundo tweet, el presidente del partido Kolina fue más allá y aseveró que "lo más importante es la delegación de poderes (con eso hacen lo tributario), la venta de las empresas publicas, el fondo de garantia, el regalo de los recursos naturales".

La posición de la Izquierda sobre el anuncio de Luis Caputo

No solo el peronismo se expresó en redes sociales. La diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman catalogó al presidente Milei como un "mono con navaja" si se le conceden las facultades delegadas. Bajo la misma tónica, la abogada de derechos humanos, comparó al jefe de Estado con Donald Trump y lo acusó de buscar "perpetuarse en el poder" con la reforma laboral.