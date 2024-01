El gobernador de Chubut también respondió las amenazas de Javier Milei y le pidió que "no tire más de la soga" Ignacio Torres se sumó a las réplicas de otros mandatarios provinciales luego de que el Presidente señalara que "los va a fundir a todos" si no acompañan la votación de la Ley Ómnibus. "Pedimos respeto", remarcó. Por







"Es la Nación la que nos debe a nosotros y la que tiene que rendir cuenta con las provincias", señaló Torres.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se sumó a las respuestas de otros mandatarios provinciales por las amenazas de Javier Milei y le pidió que "no tire más de la soga". El Presidente había señalado que "los va a fundir a todos" si no los diputados no acompañan la votación de la Ley Ómnibus. "Pedimos respeto", remarcó.

"Nos encontramos con una manifestación por parte del Presidente de la Nación diciendo que los gobernadores que no acompañen no van a tener ni un peso. Yo le digo que no tire más de la soga, porque es la Nación la que nos debe a nosotros y la que tiene que rendir cuenta con las provincias que venimos aportando más de 300.000 millones de dólares hace más de 100 años”, mencionó el mandatario provincial.

El presentar la Ley de Profesionalización Docente en las escalinatas del Ministerio de Educación en Rawson, Torres explicó que no será “uno más de los gobernadores sumisos ante los gobiernos nacionales”, y que no le dará miedo cualquier amenaza o “picardía parlamentaria”, haciendo referencia a una posible eliminación del Fondo Compensador Docente para la provincia. nacho-educacion.jpg Torres le respondió a Milei desde las escalinatas del Ministerio de Educación en Rawson. “Nosotros no lo amenazamos con cortarle la llave del gas, nosotros producimos, generamos y de cada 100 que aportamos recibimos apenas 40, y encima nos tenemos que bancar que nuestras rutas nacionales estén un desastre, que los puertos por donde salen los recursos que generan divisas estén destrozados", expresó el gobernador. Para sobre el final sentenciar: "Nos vienen a decir que si no acompañamos no vamos a ver un peso. Así no nos manejamos nosotros, nosotros nos manejamos con respeto y vamos a acompañar todo lo que sea bueno para nuestra provincia y vamos a rechazar todo lo que sea malo”. Río Negro responde las amenazas de Javier Milei: "Podríamos dejar al Gobierno sin energía" En declaraciones a Radio 10, el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, aseguró que “la Patagonia es fundamentalmente el verdadero motor energética de la Argentina por la cantidad que aquí se produce”. “Nosotros, los patagónicos, producimos el 90% de la energía que Argentina necesita. En ese juego de amenazas uno responde como puede", agregó. Luego, criticó las formas del mandatario: "No se puede, me parece a mí, utilizar la amenaza como metodología para gobernar. 'Los voy a fundir a todos', ¿quién se cree que es quien hoy está ocupando la presidencia? ¿Un ciudadano más? No puede decir semejante cosa”. "Río Negro, como la Patagonia, no son territorios que viven colgados del presupuesto nacional. Todo lo contrario, contribuyen a que la Argentina pueda encontrar los caminos que necesita, todos los días con su esfuerzo, trabajo y recursos”, explicó Pesatti. Finalmente, manifestó que su provincia se merece el “máximo de los respetos. No estamos en una monarquía, estamos en una república. Y en una república federal".