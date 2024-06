Desde Unión por la Patria advirtieron que la reincorporación de Ganancias al paquete fiscal "se va a judicializar"

El jefe del bloque del peronismo en la Cámara baja advirtió que "si el Gobierno salta de 40 a más de 129 votos, es porque hay bloques que se lo permiten. Y si el Gobierno aprueba la Ley Bases y el paquete fiscal, es con la invalorable ayuda de otros bloques; hay bloques que se dicen opositores, pero actúan como el ariete del oficialismo".

Por último, volvió a resaltar que en caso de avanzar las reformas, no generará mejoras en la vida de los argentinos: "No me voy a deprimir si se aprueba la Ley Bases, aunque sea absolutamente dañina para los intereses nacionales; la Ley Bases no soluciona ninguno de los problemas de la vida cotidiana de los argentinos y su formato termina condicionando el debate".

Qué dice el artículo 81 de la Constitución Nacional

El artículo 81 establece que "ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la cámara revisora, con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la cámara revisora".