Denunciaron penalmente a a Espert por amenazas de muerte y declaraciones violentas

Espert carcel o bala

Belliboni fue quien radicó la denuncia y pidió la imputación de Espert por los delitos de "instigación pública, amenazas y aquellos que de la investigación en la causa puedan surgir".

"El tuit de Espert pidiendo 'cárcel o bala' contra Eduardo Belliboni es un llamado abierto a atentar contra la vida de nuestro compañero", sostuvo el PO en el documento.

Por su parte Belliboni consideró las expresiones del diputado liberal como "un ataque fascista sin atenuantes".

"Al mismo tiempo se trata lisa y llanamente de una amenaza de muerte, que claramente está contaminada con un componente de odio y discriminación por mi condición de militante del Partido Obrero", agregó.

Además, sostuvo que esos dichos alientan "a cometer un atentado político del tenor que ya ocurrieron con anterioridad en el país" y recordó que en septiembre pasado la vicepresidenta Cristina Kirchner "sufrió un atentado e intento de homicidio, que tuvo como caldo de cultivo estos ataques fascistizantes, de los cuales las actitudes y dichos de Espert no escapan".

Qué dijo Espert de la denuncia

En una entrevista radial, el diputado libertario lejos de arrepentirse por sus declaraciones redobló la apuesta y calificó a Belliboni y otros dirigentes como "parasito e inútil".

"Según la Real Academia Española un parasito es un organismo que vive a expensas de otro de distinta especie. Todo este zurderio, Belliboni, Grabois, Solano, no saben lo que es laburar en el sector privado. No saben lo que es romperse el lomo el grueso de la gente que paga los impuestos de los cuales viven todos estos inútiles", expresó .

"Qué me denuncien de acá al juicio final, no me importa, yo estoy en defensa de aquellos a los cuales le sirvo que son los ciudadanos de bien de la Republica Argentina", agregó.