31 de marzo de 2026 Inicio
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Franco Colapinto, sobre la exhibición en Argentina: "Uno de mis sueños"

El piloto pilarense publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, donde manifestó las sensaciones por su visita al país el domingo 26 de abril para recorrer el circuito callejero en la Ciudad de Buenos Aires. "Va a ser de los mejores momentos de mi vida", afirmó.

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Colapinto realizará una exibición en Argentina. 

Colapinto realizará una exibición en Argentina. 

El piloto Franco Colapinto volvió a referirse este martes a la exhibición que realizará el próximo sábado 26 de abril en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. "Va a ser de los mejores momentos de mi vida y uno de mis sueños", expresó el pilarense en redes sociales, donde compartió diversas fotografías con guiños a la cultura argentina.

Daniel Ricciardo había hecho una exhibición en Palermo en 2012 arriba del Red Bull campeón el año anterior.
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El detalle del evento marca que Colapinto correrá en el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Fórmula One Teamm en las calles del barrio de Palermo por primera vez en 14 años.

De este modo, el piloto se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires. El evento se desarrollará por la Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento en un circuito callejero de 2km donde habrá dos shows run oficiales.

"QUE LOCURAAAAAAA manejar un F1en casa va a ser de los mejores momentos de mi vida!!!!! y uno de mis sueños más grandes q lindo día vamos a pasar.. ENCIMA ARRIBA DEL V8!!!!!!!!!!!!! Lo q va a sonar perdón vecinos el 26 se quedan sin tapones las farmacias y sin oídos los q se los olviden!!!!!! nos vemos en unas semanas toy re manija!!! Muchas gracias a La Ciudad de Buenos Aires, al equipo y a todos los sponsors q hicieron posible este deliriooooo", publicó en Instagram Colapinto al expresar su felicidad por la noticia.

Colapinto llega a Argentina: cómo será el recorrido en Palermo

El Road Show que llevará a cabo Franco Colapinto en Palermo se llevará a cabo sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, que se transformarán en un circuito urbano de 2 km, donde tendrán lugar dos carreras oficiales, que constituirán el punto culminante de la jornada, según detalló Alpine en un comunicado.

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Noticia en desarrollo.-

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