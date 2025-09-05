5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Presentan amparo contra la intención del Gobierno de judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Piden que se declare la obligatoriedad inmediata de la ley y que se ordene al gobierno abstenerse de realizar maniobras dilatorias.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
La Emergencia en Discapcaidad fue convalidad por el Senado

La Emergencia en Discapcaidad fue convalidad por el Senado, tras rechazar el DNU de Javier Milei. 

Una mujer con discapacidad y en representación del colectivo de personas en situación de vulnerabilidad promovió este viernes una acción de amparo en la justicia federal de La Plata.

La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.
Te puede interesar:

A días de las elecciones en Provincia, el riesgo país superó los 900 puntos y los mercados se mantuvieron con cautela

El amparo interpuesto por la mujer domiciliada en La Plata y representada por la abogada Valeria Carreras , incluye el pedido de dictado de una medida cautelar para garantizar la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso de la Nación y ratificada tras el rechazo de los vetos presidenciales.

Es que el propio presidente Javier Milei había adelantado que iba ir a la justicia si el Congreso rechazaba el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad.

La acción es impulsada por Elba.., una mujer adulta mayor con discapacidad, quien, en nombre propio y en representación de un colectivo de personas en situación de vulnerabilidad, recurrió a la Justicia ante el intento del Poder Ejecutivo de desconocer la decisión soberana del Congreso.

En el amparo se pidió que se declare la obligatoriedad inmediata de la ley y que se ordene al Gobierno nacional abstenerse de cualquier maniobra dilatoria que impida su cumplimiento.

“No existe otra vía idónea por la cual se pueda reclamar que el PEN se abstenga de cumplir con la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, se abstenga de judicializar para dilatar su cumplimiento, y para que cese con su actitud lesiva contra el colectivo de personas con discapacidad, cuanto antes y de modo que los derechos involucrados, queden a salvo de su “motosierra” y se respete su normal uso y goce”, fundamentó la abogada sobre la medida interpuesta.

Asimismo, se advierte en el amparo que la judicialización anunciada por el Poder Ejecutivo constituye un acto de gravedad institucional, que desconoce la Constitución nacional (arts. 1, 36, 83 y 99 inc. 3) y pone en riesgo derechos humanos fundamentales protegidos por tratados internacionales.

La presentación remarca que el rechazo del veto presidencial por ambas Cámaras torna obligatoria la promulgación de la ley, y que el Ejecutivo carece de atribuciones para impedir su entrada en vigencia.

“Pretender lo contrario significa desconocer el sistema republicano de división de poderes y atentar contra la democracia misma”, advierte la abogada

“Este amparo busca no solo la defensa de las personas con discapacidad, sino también la preservación del Estado de Derecho. No puede permitirse que el Poder Ejecutivo seleccione qué leyes cumplir, menos aún cuando están en juego los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad”, sostuvo la abogada Carreras.

La abogada pidió que “se declare la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y se ordene al Poder Ejecutivo su promulgación y cumplimiento”

Finalmente pidió que se dicte medida cautelar de “no innovar e innovativa que obligue al Estado Nacional a cumplir la ley y se abstenga de judicializar la promulgación de la ley”

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno quiere llegar a octubre con el dólar controlado. 

El futuro del dólar y el plan económico del Gobierno después de las elecciones legislativas

Javier Milei cerró su viaje en EEUU y regresa al país para las elecciones bonaerenses

Milei cierra su gira por Estados Unidos y regresa al país para las elecciones legislativas bonaerenses

Milei junto al empresario y fundador del think tank liberal Milken Institute, Michael Milken.

Milei se reunió en Los Ángeles con el financista Milken y un grupo de grandes inversores

play

Gabriel Katopodis: "Lo único que le pone límite a Milei y sus políticas es el ciudadano con su voto"

play

Coimas en Discapacidad: advierten que no se podrán recuperar los mensajes borrados del teléfono de Spagnuolo

play

Juliana Di Tullio: "Terminó el estado de sospecha para las personas con discapacidad"

Rating Cero

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Las imágenes y los testimonios en redes sociales parecen suficientes para confirmar una relación que sorprendió tanto a los fanáticos

Inesperado: esta es la pareja de Sydney Sweeney que tiene a todos sorprendidos

Las nuevas producciones coreanas en Netflix
play

Esta producción romántica coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia: de qué se trata

El Hombre del Norte se consolidó como una película clave dentro del género vikingo en Netflix. 
play

Netflix recuperó una película que fue un fracaso en cines: ahora es un éxito

Esta película está basada en una exitosa novela.
play

Está en Netflix, es una película imperdible con mucho suspenso y drama, y no te la podés perder en septiembre

Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: La Vida Era Más Corta.

Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas

últimas noticias

El domingo los bonaerenses irán a las urnas para elegir legisladores. 

Legislativas bonaerenses: a qué hora y dónde votan los candidatos este domingo

Hace 11 minutos
La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Hace 20 minutos
La Emergencia en Discapcaidad fue convalidad por el Senado, tras rechazar el DNU de Javier Milei. 

Presentan amparo contra la intención del Gobierno de judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 47 minutos
La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.

A días de las elecciones en Provincia, el riesgo país superó los 900 puntos y los mercados se mantuvieron con cautela

Hace 57 minutos
Guillermo Rafael Boscán Bracho, presunto líder de la denominada Banda del Yiyi.

Bullrich anunció el procesamiento con prisión preventiva del líder de una banda vinculada a Tren de Aragua

Hace 1 hora