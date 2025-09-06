6 de septiembre de 2025 Inicio
La dramática historia de Marcelo Prestes, atleta ciego que sufrió la quita de su pensión por discapacidad: "Como una vez al día"

En medio del escándalo de las coimas en ANDIS, son cientos los damnificados que sufrieron la baja de su pensión y no saben cómo mantenerse.

Micaela Piserchia
Por
Micaela Piserchia
El Gobierno avanza en los recortes acorralado por el escándalo de las coimas en ANDIS, mientras cada vez son más las historias de personas con discapacidad que perdieron su único sustento. Una de ellas es la de Marcelo Prestes, un atleta ciego que lucha por sobrevivir.

El deportista logró obtener su pensión entre 2018 y 2019, cuando una abogada le hizo los trámites. Desde ese entonces, se fue ajustando hasta percibir lo que cobraba hasta el 14 de agosto de este año, $295.000. "La verdad que me respaldaba bastante, pagamos alquiler, luz y los distintos servicios. Lo más urgente siempre porque ya sabíamos que que teníamos eso fijo", contó a C5N sobre la administración de su economía.

Prestes, además de correr para vivir, también es artista callejero: "Yo trabajo en la línea del tren San Martín cantando… no es algo fijo porque dependo de las colaboraciones de la gente: como máximo llego a sacar $14.000 trabajando entre 6 y 7 horas de Pilar hasta Villa Crespo. A veces es más y menos, pero eso es para el día a día. Lo de la pensión nos tiró abajo... así que no nos queda otra que intentar salir y pedir un poco de ayuda".

"Económicamente empecé a bajar la comida, de hecho no estoy haciendo todas las comidas. Como solamente al mediodía para estar bien a la tarde a ver si puedo entrenar o seguir trabajando. Si en el tren gané algo, compro para la noche", admitió Prestes.

Lo que ocurrió con el atleta es el modus operandi sistemático que sea aplica para los distintos casos que se fueron conociendo durante los últimos días. Así lo relató: "El 14 de agosto comenzó todo. Entramos a la cuenta para abonar los servicios y la cuenta estaba en cero. No figuraba la transferencia, evidentemente sacaron todo. Además en la app tampoco nos aparecía la próxima fecha de cobro".

Marcelo cobraba $295.000 hasta el 14 de agosto, cuando le quitaron la pensión y no le avisaron.

En tal sentido, contó cómo siguió la situación y señaló: "Fuimos a ANSES a ver qué pasaba. Me dijeron: 'Vinieron cientos de los tuyos', así que el paso siguiente fue pedirme la historia clínica actualizada, el certificado único de discapacidad y el DNI. todo eso va a la ANDIS y esperar a ver qué dicen".

Le indicaron que el tiempo sugerido para recibir una respuesta sería entre 5 y 10 días, pero por el momento no hubo feedback. "Me comentaron otros colegas que también fueron y les hicieron hacer una carta de reintegración. A mí no me hicieron nada. La situación es terrible, no sabemos nada", lamentó.

Prestes está sumido en la angustia: "Me mantengo también con lo que me ayudan en redes sociales y mis conocidos. No tengo nada más. Vivo con mi pareja. Ella también problemas de salud y no puede trabajar". En este momento, el atleta contó que recibe donaciones en su cuenta personal de Instagram @marcelovprestes, donde pueden ponerse en contacto con él.

Más allá de los buenos gestos de la gente, Marcelo sueña con poder tener un empleo formal: "En todos los distritos que estuve jamás recibí un buen empleo. Me gustaría poder conseguir trabajo, siempre soñé con trabajar en una oficina o algo informático. Estudié informática pero dejé porque no podía pagarme todo. Trabajé en el campo, la calle y en fábricas, pero sueño con que se relacione a la informática".

El deporte como refugio en medio de la desazón

"Trato de hacerme un tiempo para salir a correr, es lo único que me saca de este momento terrible que estoy pasando y también para descansar la cabeza", contó Marcelo, quien participa junto a un guía, asiduamente de distintas carreras de maratón tanto en Pilar como en otras localidades. Aunque reconoció: "Está costando estas semanas porque desde el día 14 estoy yendo y viniendo con los trámites".

