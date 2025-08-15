15 de agosto de 2025 Inicio
De Loredo rechazó sumarse a La Libertad Avanza: "A un cordobés le podés pedir muchas cosas, menos sumisión"

El diputado cordobés no aceptó la invitación para integrar la lista violeta. "Estaba dispuesto a acompañarlos, pero no a cualquier precio", advirtió.

Rodrigo De Loredo

Rodrigo De Loredo, presidente del bloque de la UCR en Diputados.

El diputado Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), decidió no sumarse a las listas de La Libertad Avanza y lo comunicó a través de un video publicado en sus redes sociales. "A un cordobés le podés pedir muchas cosas, menos sumisión", advirtió.

De Loredo explicó que, si bien había mostrado disposición a colaborar con el proyecto de los libertarios, su apoyo no sería "a cualquier precio", marcando un límite claro en las negociaciones.

"Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no a cualquier precio. No acepto la invitación", sostuvo. Para de Loredo, "la obsecuencia o la sumisión no son constructivas, incluso me parecen comportamientos débiles o tibios".

El diputado cordobés consideró que los requisitos impuestos por el oficialismo irían en contra de su identidad y de sus convicciones políticas, pilares fundamentales de su carrera.

A pesar de su decisión de no formar parte del mismo espacio político, De Loredo reconoció y respaldó abiertamente el rumbo económico que ha tomado el Gobierno.

El político cordobés también mencionó que esta decisión le permitirá enfocarse en su trabajo por la provincia de Córdoba. Este enfoque sugiere que su futuro político inmediato estará ligado a la agenda provincial, buscando consolidar su posición en el ámbito local.

