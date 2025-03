Para De Loredo, el caso $LIBRA le generó un desprestigio "muy grande" a Javier Milei en el mundo

Sobre el mismo punto, remarcó que "justamente, el prestigio del Presidente está vinculado a su expertis económica y de vanguardia. Entonces, lo ha afectado a él, por ende afecta a las relaciones internacionales".

En otra parte de su análisis entiende que lo ocurrido con la memecoin presidencial "afecta incluso una herramienta que son los criptoactivos". "Una herramienta para un país como el nuestro, que era una alternativa a un Argentina que tiene instituciones monetarias bastantes endebles y que han sido erráticas. Eran una opción y me parece que han quedado manchadas".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/1897040442166010092&partner=&hide_thread=false No podemos volver atrás. Pero Argentina necesita sensatez y decisiones que fortalezcan las instituciones, no que las debiliten. pic.twitter.com/mscGT18Duf — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) March 4, 2025

Ante la consulta de ¿hasta cuándo va el apoyo al Gobierno?, por parte del bloque radical, De Loredo aclaro: "Nosotros vamos a mantener siempre un apoyo para que la Argentina continúe en una senda de estabilización económica. Tenemos bien en claro que la alternativa a ello es continuar con un distribucionismo populista que nos hundió como país".

"Observo una esperanza que se alberga en una gran parte de la población argentina de 'che, no volvamos para atrás'. Corrijamos estas cuestiones, que haya una opción de razonabilidad, de sensatez, pero constructiva hacia adelante. Ahí nos van a encontrar a nosotros, sin prestarnos al juego hipócrita y desestabilizador del peronismo, que ahora ante un tuit, un hecho que es grave, plantea un accionar desestabilizador como un juicio político", analizó.

"No me jodan, un Gobierno que no le faltó escándalo, basta ver el fallo de YPF, los acuerdos con Irán, basta ver que se robaron toda una Argentina. Ellos mismos incentivan un juicio político. No nos prestamos a la joda del peronismo", concluyó el legislador ante los medios en un video compartido en su cuenta de X.