Cumbre en el Vaticano: jueces y académicos lanzaron una declaración en favor de la justicia climática

El encuentro fue organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), un espacio de estudios creado en 2023 por el Papa Francisco.

Juezas y jueces de tribunales nacionales, regionales e internacionales, junto a especialistas del ámbito jurídico y académico de todo el mundo, firmaron en la Ciudad del Vaticano la “Declaración de la Casina Pio IV sobre el acceso a la justicia climática” .

El documento, que establece una hoja de ruta para coordinar acciones en materia de aplicación concreta de estándares internacionales en litigio ambiental, fue el corolario del encuentro “Jueces, litigancia climática y derechos humanos”, que el 6 y 7 de octubre reunió en la Santa Sede a cerca de 60 participantes , convocados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), un espacio de estudios creado en 2023 por el Papa Francisco.

Entre otros puntos, la declaración señala que “la amenaza existencial que representa la emergencia climática ya no puede ser tratada como una cuestión reservada a los ámbitos científico o político, sino que constituye un problema jurídico, vinculado a la realización efectiva de los derechos humanos”.

Asegura también que “la función judicial en materia climática no supone sustituir a los poderes políticos en el diseño de la política pública” , sino que “implica asegurar que las decisiones, omisiones y actividades sometidas a revisión respeten los derechos comprometidos, las obligaciones jurídicas aplicables, las garantías del debido proceso y las exigencias propias del Estado de Derecho Ambiental”.

Junto al peso de las autoridades judiciales de todo el mundo que acompañaron con sus firmas, la declaración adquiere especial relevancia en un contexto de creciente judicialización de los conflictos ambientales, desde la contaminación y la explotación de recursos naturales hasta las consecuencias del cambio climático sobre las comunidades.

En ese escenario, este documento busca fortalecer el papel de los tribunales en la protección de los derechos humanos, promover criterios comunes para abordar estos litigios y garantizar que las personas y comunidades afectadas puedan acceder efectivamente a la justicia.

La figura del Papa Francisco

El Instituto Fray Bartolomé de las Casas es la rama académica de otro espacio del mundo judicial surgido por inspiración del Papa Francisco: el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), que preside el magistrado argentino Roberto Andrés Gallardo, quien en la apertura de la cumbre recordó la insistencia del antecesor de León XIV en la formación permanente de quienes integran los sistemas de justicia. “Era para Francisco un objetivo central, porque entendía que los poderes judiciales en el mundo eran un factor gravitante al momento de la definición de políticas”, sostuvo Gallardo.

Junto a las autoridades de COPAJU y de sus capítulos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Costa Rica, del encuentro en el Vaticano participaron, entre muchos otros, la teóloga Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina; Antonio Herman Benjamin, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Brasil; Sarah Cleveland, jueza de la Corte Internacional de Justicia; Blaise Tchikaya, presidente de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; Mattias Guyomar, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Janet Tello Gilardi, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Perú; Fabien Raynaud, presidente adjunto del Consejo de Estado de Francia; María Isabel Perelló Doménech, presidenta del Tribunal Supremo de España; y Verónica Gómez, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.