Cristina Kirchner celebró el triunfo del peronismo: "Milei tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia"

La expresidenta Cristina Kirchner celebró el triunfo abrumador del peronismo sobre La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires que se celebraron este domingo.

En un audio que grabó desde su domicilio en Constitución y se reprodujo en el búnker de Fuerza Patria, Cristina se dirigió a la militancia peronista y expuso su alegría por los resultados: "Imagino que están muy felices, como también lo estoy yo. Envío un saludo al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires".

"Esta es una jornada realmente histórica, en la que con muchísima responsabilidad democrática decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos: para los que no lo votaron y para los que no lo hicieron, también. Espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura de la forma en la que lo hace", aseveró en esta línea.

cristina kirchner balcon Cristina Kirchner celebró el triunfo del peronismo. En tanto, remarcó el mensaje al jefe del Estado luego de los comicios: "Es una elección de medio término y el Presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia, que representa casi el 40% del electorado nacional. Ruego a Dios que le dé la serenidad y la sabiduría para hacerlo porque es lo que esperamos los argentinos".

"Quiero felicitar a los candidatos y militantes de Fuerza Patria y a quienes fiscalizaron y participaron del acto electoral. También a los intendentes, a Axel, Sergio, Juan y también a Máximo, que me está acompañando en San José 1111. Este es un triunfo que nos llena de orgullo pero también de una inmensa responsabilidad", subrayó sobre la participación de la ciudadanía y la victoria electoral.