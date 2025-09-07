7 de septiembre de 2025 Inicio
Cristina Kirchner celebró el triunfo del peronismo: "Milei tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia"

La expresidenta destacó la victoria de Fuerza Patria en el territorio bonaerense en el marco de las elecciones legislativas y advirtió que el Presidente "no parece comprender que debe gobernar para todos".

Cristina Kirchner celebró el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas en PBA.

Tras la victoria del peronismo, Cristina Kirchner salió a saludar a la militancia desde el balcón

En un audio que grabó desde su domicilio en Constitución y se reprodujo en el búnker de Fuerza Patria, Cristina se dirigió a la militancia peronista y expuso su alegría por los resultados: "Imagino que están muy felices, como también lo estoy yo. Envío un saludo al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires".

"Esta es una jornada realmente histórica, en la que con muchísima responsabilidad democrática decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos: para los que no lo votaron y para los que no lo hicieron, también. Espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura de la forma en la que lo hace", aseveró en esta línea.

Cristina Kirchner celebró el triunfo del peronismo.

En tanto, remarcó el mensaje al jefe del Estado luego de los comicios: "Es una elección de medio término y el Presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia, que representa casi el 40% del electorado nacional. Ruego a Dios que le dé la serenidad y la sabiduría para hacerlo porque es lo que esperamos los argentinos".

"Quiero felicitar a los candidatos y militantes de Fuerza Patria y a quienes fiscalizaron y participaron del acto electoral. También a los intendentes, a Axel, Sergio, Juan y también a Máximo, que me está acompañando en San José 1111. Este es un triunfo que nos llena de orgullo pero también de una inmensa responsabilidad", subrayó sobre la participación de la ciudadanía y la victoria electoral.

La expresidenta Cristina Kirchner no ocultó su alegría tras la contundente victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y salió al balcón en su casa de San José 1111 a saludar a la militancia, que la esperaba para celebrar un triunfo por amplio margen en las urnas.

La presidenta del Partido Justicialista nacional, que cumple prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución, festejó con decenas de personas que se encontraban en la puerta de su casa. Saludó con las manos, sonrió y agradeció los cánticos de su militancia en un clima de algarabía.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 7 de septiembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.302 del domingo 7 de septiembre de 2025

Hace 22 minutos
La Cámara de Diputados bonaerense se renovará el 10 de diciembre.

Así quedaron las bancas en Diputados y en el Senado en la Legislatura bonaerense

Hace 28 minutos
play

Axel Kicillof, tras el triunfo en la Provincia: "Milei va a tener que rectificar el rumbo"

Hace 35 minutos
play

Cristina Kirchner celebró el triunfo del peronismo: "Milei tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia"

Hace 43 minutos
Luis Caputo, tras la derrota de La Libertad Avanza: Nada va a cambiar en lo económico.

Caputo, tras la derrota de La Libertad Avanza: "Nada va a cambiar en lo económico"

Hace 58 minutos