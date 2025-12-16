16 de diciembre de 2025 Inicio
La Policía de la Ciudad cumple un año a cargo de la seguridad en el barrio 1.11.14

Durante este período en el que se realizaron 910 intervenciones por distintos delitos, con un resultado de 845 detenidos, 44.765 dosis de diferentes drogas incautadas y el cierre de 10 búnkers de narcomenudeo.

La Policía de la Ciudad cumplió un año a cargo de la prevención y la seguridad en el barrio 1.11.14, período en el que se realizaron 910 intervenciones por distintos delitos, con un resultado de 845 detenidos, 44.765 dosis de diferentes drogas incautadas y el cierre de 10 búnkers de narcomenudeo.

La llegada de la Policía de la Ciudad al barrio situado en el Bajo Flores marcó un hito en la política de seguridad porteña, debido a que era la última zona que quedaba bajo el control de las fuerzas federales.

La Policía de la Ciudad se hizo cargo de la seguridad en los barrios 1.11.14, Bonorino, Rivadavia I y II, Barrio Juan XXIII, e Illia I y II el 16 de diciembre de 2024, cuando se retiró la Gendarmería Nacional de ese territorio que tiene una superficie de 12 kilómetros cuadrados.

Policía de la Ciudad

Para dar cobertura a la totalidad de la 1.11.14, la Policía desplegó 331 efectivos de la Unidad Táctica de Pacificación V, una de las siete divisiones de la Superintendencia Pacificación de Barrios, más conocida como “La Barrial”. De ellos, el 34% es personal femenino.

Garantizar la seguridad y prevenir el delito

La Unidad que opera en la 1.11.14 cuenta con 16 móviles y se basa en un modelo de policía de proximidad con patrullas integradas por un mínimo de 5 efectivos que recorren la zona las 24 horas.

Hasta ahora, la Policía de la Ciudad intervino en 910 hechos en ese barrio. De ese total, 293 fueron por la ley de drogas, 125 por lesiones, 108 por robo y hurto, 42 atentado y resistencia, 38 por desobediencia, 32 por pedidos de captura y 21 por encubrimiento, entre otros delitos. A consecuencia de esas intervenciones, hubo un total de 845 detenidos/imputados.

Uno de los objetivos en materia de seguridad en ese barrio es la lucha contra el narcomenudeo. Desde principios de año se hicieron por este motivo 293 procedimientos, con un total de 312 detenidos/imputados.

Policía de la Ciudad

En la 1.11.14, la policía cerró en el año diez búnkers de venta de drogas, incautó 44.765 dosis de estupefacientes, la gran mayoría de ellas de cocaína y pasta base. Ese acumulado representó un total de 12.700 gramos de drogas.

La Policía “Barrial” es una unidad especial de la Policía de la Ciudad creada para dar seguridad y asistencia al 100 por ciento de los barrios vulnerables porteños. Está conformada por 1.500 efectivos (un tercio de ellos mujeres).

La Superintendencia Pacificación de Barrios, más conocida como “La Barrial”, cuenta con 7 divisiones, cada una de las cuales tiene una comisaría para dar cobertura al total del territorio. Dos de esas comisarías están a cargo de mujeres.

El despliegue en el territorio se realiza a través de las Unidades Tácticas de Operación Barrial, con grupos de entre cinco y diez agentes que recorren permanentemente los barrios vulnerables. Además, los efectivos realizan en promedio 200 desplazamientos diarios a partir de llamados al 911 o pedidos de asistencia en las comisarías.

La finalidad de esta fuerza es garantizar la seguridad en esos barrios y prevenir el delito. También coordinar y participar en situaciones de urgencia para los vecinos, como primeros auxilios, evacuaciones sanitarias o por incendios e, incluso, atender emergencias por casos de violencia de género o peleas intrafamiliares.

