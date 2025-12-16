Renunció el director de ARCA, Juan Pazo: quién lo reemplazará El hasta ahora titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero presentó su dimisión, tras poco más de un año en el cargo, para "volver a desempeñarse en el sector privado". Por + Seguir en







La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá un nuevo titular.

El Gobierno aceptó la renuncia de Juan Pazo como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quien será reemplazado por Andrés Edgardo Vázquez, hasta ahora titular de la Dirección General Impositiva (DGI), parte del organismo recaudatorio.

La medida se implementó a través del Decreto 890/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En las primeras horas del martes, el Ministerio de Economía informó a través de un comunicado que Pazo "volverá a desempeñarse en el sector privado en el cual se desarrolló exitosamente toda su vida profesional", a la vez que "seguirá colaborando incondicionalmente con el ministro Caputo y aportando su mirada para potenciar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2000767344176402694&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/O6JgunXN91 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) December 16, 2025 El texto repasa que "durante su gestión llevó adelante grandes y profundas transformaciones en el organismo, tales como la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias, el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, entre otros".

En cuanto a lo que sigue, "asumirá Andrés Vázquez, actual titular de la Dirección General Impositiva, quien representa la continuidad de las políticas del Presidente Milei y el ministro Caputo en materia tributaria y aduanera".

"El ministro agradece a Juan Pazo la tarea realizada y su compromiso el desarrollo económico de la Argentina, y lo invita a seguir aportando su experiencia desde el lugar que ocupe", finaliza el comunicado del Ministerio de Economía. Juan Pazo Juan Pazo asumió el 11 de diciembre al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).