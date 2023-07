Cristina Kirchner, en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner: "Otra vez, esto que pasó no fue magia" Captura TV

La vicepresidenta Cristina Kirchner sostuvo que la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) "no fue magia" y destacó que los "573 kilómetros" que abarca la obra "vienen a coronar la recuperación de nuestra petrolera de bandera", en referencia a la decisión de expropiar el 51% del capital accionario de YPF en 2012.

En ese sentido, destacó que los principales objetivos del gasoducto Néstor Kirchner son garantizar el gas y petróleo para que la industria argentina sea "más competitiva" y llegar con la conexión de gas a todos los hogares argentinos y ponderó que el presidente de YPF. Por ese motivo ponderó que el presidente de YPF, Pablo González, haya decidido que el trazado del nuevo gasoducto tenga como prioridad el consumo interno antes que la exportación.

"No es justo que si tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta en petróleo, no es justo que nos quieran cobrar las cosas a precio dólar y a precio internacional", indicó Cristina quien pidió tener en cuenta al pueblo, a las industrias y a los puestos de trabajo de los argentinos "en la ecuación económica y de gobierno".

Luego la vicepresidenta recordó que el Gasoducto Néstor Kirchner fue planificado en el 2015 pero indicó que las obras fueron paralizadas durante el gobierno de Mauricio Macri. "¿Saben cuántos kilómetros de red troncal de red trocal de gasoductos se construyeron entre 2016 y 2019? 53 kilómetros. ¿Saben cuántos se construyeron entre 2003 y 2015? 3211 kilómetros de gasoductos troncales", puntualizó marcando diferencias con el principal partido opositor, Juntos por el Cambio.

