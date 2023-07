Cristina Kirchner: "Los empresarios hacen concursos para ver quién dice la boludez más grande"

"Yo no sé que les pasa a los empresarios que cuando se juntan en esos seminarios a hablar entre ellos hacen competencia para ver quién dice la boludez mas grande", dijo la vicepresidenta.

Eurnekian cerró el martes la 4ª edición del Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios (CS23), que organiza la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), entidad de la que el empresario es vicepresidente. En su duro discurso, el empresario puso foco en la clase política argentina, a cuyos integrantes definió como “los principales responsables de la cruda realidad actual”. También destacó que hace cuatro años, en junio de 2019, cerró la primera edición del mismo evento. “Hablé en esa oportunidad de algunas dificultades que el país registraba. Pues hoy, esas dificultades permanecen vigentes. Más aún: se han agravado”, enfatizó.

La vicepresidenta dijo "fue un empresario, no importa cual" aunque se encargó de aclarar: "es un empresario al que aprecio mucho y respeto" pero "está mal generalizar y decir pavadas", sentenció. "porque al FMI no lo trajo un político, lo trajo uno que es del bando de los empresarios", agregó, en obvia alusión al ex presidente Mauricio Macri.

En el mismo sentido, Cristina Fernández de Kirchner pidió que se deje de culpar a los subsidios que entrega el Estado, porque, según dijo "si el estado dejara de subsidiar todo, no sé cuántos serían empresarios en este país".