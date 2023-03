Cristina Kirchner: "Hay que desarmar el sistema financiero que lava la guita del narco"

En la misma línea, CFK apuntó hacia las políticas practicadas por la gestión macrista entre 2015 y 2019: "Finalmente nos quieren convencer que pelean con el narcotráfico porque meten presos a los chicos y mujeres que andan en el narcomenudeo. ¡No, no, no! Si tenemos que luchar contra el narcotráfico primero hay que desarmar el sistema financiero que lava la guita del narco".

"A ver si vamos a creer que bandas con nombres pomposos de analfabetos son los que arman las ingenieras para lavar los miles de millones del narco, ¡por favor despabílense todos! Es necesario también recuperar un sistema judicial no solo por lo que nos pueda pasar a los dirigentes políticos comprometidos con los sectores populares, sino a los dramas de nuestro tiempo, desde el narcotráfico hasta o cuando vean los recursos nacionales. ¡Esto es necesario!", enfatizó la vicepresidenta.

Cristina Kirchner: "Volver a construir un Estado democrático y constitucional"

La vicepresidenta Cristina Kirchner advirtió que es una prioridad recuperar el sistema judicial para poder hacerle frente a los graves problemas del presente y así "volver a construir un país que alguna vez tuvimos" con un "Estado democrático y constitucional".

"No me interesa si me van a condenar, inhabilitar o meter presa. Me importa que volvamos a construir un Estado democrático y constitucional en el cual las garantías no sean cartón pintado. Me interesa volver a construir un país que alguna vez tuvimos, como lo hizo el peronismo el siglo pasado", marcó la exmandataria en el CCK.