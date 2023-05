Cristina Kirchner: "Es hora de que los hijos de la generación diezmada en los setenta tome la posta"

"Nuestro Gobierno, el Gobierno del Frente de Todos fue infinitamente mejor de lo que hubiera sido reelecto el Gobierno de Macri. ¡No tengo duda! No es que fuimos a elecciones contra el arcángel San Gabriel. Si Macri lograba la reelección, luego del endeudamiento y el retorno del FMI, pensemos en lo que hubiera sido atravesar la pandemia", detalló en los estudios de C5N .

Este 18 de mayo se cumplieron cuatro años del anuncio de la fórmula del Frente de Todos, compuesta por Fernández-Fernández, que logró la victoria en 2019. Por eso, la presidenta del Senado explicó su decisión de elegir a Alberto Fernández: "No fue porque no nos alcanzaban los votos. Recordemos el contexto. Muchos gobernadores decían que se terminó el ciclo de Cristina. La CGT no se sabía si estaba con Macri o con el peronismo. Sí debo reconocer que había una muy buena relación entre Máximo y Sergio Massa. Entonces, la decisión fue asegurar el triunfo del peronismo. La única manera era reagrupar a toda la fuerza. Si había algunos que dudaban si estaba yo, entonces vamos con esto. Fue una buena estrategia".

"Estoy en libertad condicional, técnicamente"

La vicepresidenta Cristina Kirchner detalló su pensamiento sobre la persecución judicial que sufre, luego del fallo en su contra por la causa Vialidad, que le impide ser candidata en las próximas elecciones: "Estoy en libertad condicional, técnicamente. No es una frase que quede bien. No solo para gestionar, sino para todo".

La dirigenta hizo hincapié en la tarea de la Corte Suprema de Justicia, que suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan tras inhabilitar al vicegobernador Juan Manzur y al gobernador Sergio Uñac: "No es una cuestión de persecución a una dirigenta política o en perjuicio de un partido político. Además vienen por el sistema democrático". Por ello, apuntó hacia Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, designados por Mauricio Macri: "Una Corte que se ha constituido en una camarilla de tres personas, de las cuales dos fueron designadas por un decreto del expresidente de la República y aceptaron".

"Basta con una cautelar", manifestó acerca de la imposibilidad de competir en las próximas elecciones y enseguida amplió sobre cómo la Justicia acorrala la gestión de Gobierno: "El derecho cautelar viene de largo tiempo. Así mantuvieron suspendida la ley de Medios que había sido sancionada por ambas Cámaras. Entonces, el Grupo Clarín no pudo hacer su desinversión y luego llegó Macri y suspendió los artículos de desinversión de la ley".

"Será una elección de tercios"

"Va a ser una elección atípica: será de tercios. Así como la elección de 2019 fue de techos porque había dos partidos, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Ahora estamos ante una de tercios, donde lo importante es el piso y por eso es importante entrar al balotaje", detalló Cristina acerca de los comicios de este año en los que el Frente de Todos se enfrentará con Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, entre otros.

"Ganar la elección depende de volver a enamorar la sociedad. Hubo un tiempo en que los argentinos vivieron mejor, cada uno a su medida", explicó la vicepresidenta acerca de la manera de conseguir un triunfo en las elecciones.

"Hacer política en los sets de televisión y en los Tribunales es lo más fácil"

La vicepresidenta expuso que muchos dirigentes de la derecha realizan su trayectoria en los canales de televisión más que en la gestión. "Hacer política en los sets de televisión y en los Tribunales es lo más fácil que hay. El tema es cuando llegan al Gobierno. No debería ser así, por lo menos la política no fue así hasta diciembre de 2015, principios de 2016", describió la exmandataria en C5N.

En la misma línea, Cristina Kirchner expuso el procedimiento que se lleva a cabo desde los tribunales: "Ya habían existido atisbos de una judicialización de la política y de la gestión de Gobierno, que luego se acentuó. En estos días es inocultable: el Poder Judicial, no todo, pero el dispositivo empezando por la Corte y siguiendo por lugares muy puntuales del sistema federal se ha convertido en un dispositivo de persecución política. Fundamentalmente del peronismo".

"La principal complicación es el Fondo Monetario"

Ante las dificultades que atraviesa el país, la expresidenta se enfocó en el endeudamiento que generó Mauricio Macri al recibir un préstamo de 45 mil millones de dólares del FMI y el condicionamiento que genera con el acuerdo actual: "Lo que escribí el otro día que la principal complicación es el Fondo Monetario, pero principalmente las consecuencias del programa que impone. Toma el timón porque siempre fue así. El programa del Fondo es financiero".

Al referirse sobre el convenio que tiene el país con el organismo de crédito, remarcó la necesidad de encontrar una solución a la economía: "Estamos con dificultades, necesitamos revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El año que viene hay vencimientos por 25 mil millones de dólares: solamente entre FMI, acreedores privados, deuda privada. Hace mucho tiempo lo digo, es necesario un acuerdo entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de Gobierno o representación parlamentaria".

