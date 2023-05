Cristina Kirchner: "Necesitamos revisar el acuerdo con el FMI"

"Históricamente el desarrollo industrial de la Argentina fue solventando a partir de la exportación agropecuaria agrícola. Entonces siempre estaban los famosos Stop and Go porque se acababan los dólares o había un problema de sequia o algún precio internacional que variaba. Entonces le faltaban los dólares al Estado para que la industria pudiera importar los insumos y los bienes de capitales", explicó.

"Esto, que se conoció como restricción externa, se agravó muchísimo mas a partir de la economía bimonetaria. En esta economía bimonetaria, el endeudamiento en dólares agrava la restricción externa", señaló.

"Ahí está Sergio Massa haciendo magia. ¿Cómo ve la gestión en este año tan difícil, sobre todo por la sequía?", le consultó Pablo Duggan, conductor de Duro de Domar, sobre el ministro de Economía.

“Yo creo que agarró una papa caliente, esto me parece que cualquier argentino puede verlo. Estamos con dificultades, necesitamos revisar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", señaló.

Además se refirió a los compromisos que tiene por delante el país. "El año que viene la Argentina tiene vencimientos por 25 mil millones de dólares. Solamente entre FMI; acreedores privados, que fue la deuda que se reestructuró; de las provincias; deuda privada. Sin contar deudas de los organismos multilaterales", comentó.

"Ningún gobierno lo va a poder pagar", indicó Duggan. "Es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo gordiano", expresó Cristina. "Pero ¿entre quiénes?", agregó el periodista.

"Entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o que tengan representación parlamentaria en la República Argentina. Pero no acerca de si planes si o planes no. Si reforma laboral si o reforma laboral no. En esas cosas no nos vamos a poner de acuerdo. El tema acá es qué hacemos con la economía bimonetaria, qué hacemos con los dólares", señaló la vicepresidenta sobre la necesidad de un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas.

Consultada por Duggan sobre si se sentaría con cualquier dirigente político a discutir esto, Cristina Kirchner respondió con total seguridad: "Si, absolutamente".