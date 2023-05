La vicepresidenta Cristina Kirchner explicó por qué no se presentará como candidata y luego de vertir distintas críticas a la Justicia sintetizó: "Estoy en libertad condicional".

Cristina advirtió que en la actualidad "se hace política en Tribunales" a partir del "partido judicial" que está "asociado" con la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC).

En declaraciones al programa Duro de Domar en C5N, la exmandataria señaló que "la política no fue así hasta 2015", pero "a partir de diciembre de 2015 y 2016 ya había habido atisbos de judicialización de la política".

En otro tramo de sus declaraciones, estimó que el partido judicial "parece que se van a animar a todo", al cuestionar los fallos que suspendieron las elecciones en Tucumán y San Juan, y advertir que podrían avanzar contra Formosa.

"Basta con una cautelar para suspenderme", expresó al referirse a su situación personal, días después de haber ratificado que este año no será candidata a nada.

Según resalto, "la Corte se ha convertido en un dispositivo de persecución". A la vez, consideró que el máximo tribunal "es una camarilla de tres personas. Vienen por el sistema democrático", enfatizó.

A la vez, la ex mandataria criticó a quienes hacen "política por televisión y en tribunales", y advirtió que se les complican "cuando llegan al gobierno".

"Hacer política en un set de televisión y en Tribunales es lo más fácil que hay, el tema es cuando llegan al Gobierno", aseguró la titular del Senado en declaraciones al canal C5N, y deslizó una mención a Javier Milei, al señalar que debe ser la política "de la casta" que da menos notas.

Al apuntar al "partido judicial", resaltó que fue "brutal la foto de Lago Escondido", donde dirigentes políticos, jueces y fiscales realizaron juntos un viaje.

"Se vio claramente, es como la infidelidad, alguien puede sospechar, pero una cosa es verlo y otra suponerlo", resaltó.

Al ser consultados sobre si solo era por la cuestión judicial que no se presentaba como candidata, la ex presidenta señaló: "Estoy en libertad condicional técnicamente y no es una frase que quede bien, es la realidad".