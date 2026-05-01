1 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Fernando Espinoza: "Un 1° de mayo marcado por la tristeza y desesperanza"

El intendente de La Matanza se hizo presente en la masiva movilización de la CGT a Plaza de Mayo e hizo hincapié en los más de 300 mil nuevos desocupados.

Por
Fernando Espinoza: Un 1° de mayo marcado por la tristeza y desesperanza

Fernando Espinoza cargó contra el plan económico de Milei en el Día del Trabajador.

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, estuvo presente en la Marcha por el Día del Trabajador y Trabajadora que realizó la Confederación General del Trabajo (CGT).

Milei compartió un video donde se lo ve construyendo al país con bloques de juguete. 
Te puede interesar:

El particular video de Milei por el Día del Trabajador: "Al que trabajó para reconstruir al país"

En ese marco, el funcionario resaltó que "es un 1° de mayo marcado por la tristeza y desesperanza, con más de 300 mil nuevos desocupados”, debido al plan económico que lleva adelante el presidente Javier Milei desde diciembre de 2023.

Durante la multitudinaria movilización, el jefe comunal de La Matanza se hizo presente para acompañar los reclamos de la sociedad. Allí manifestó: “La gran mayoría de las argentinas y los argentinos estamos en la calle exigiendo cambiar este rumbo económico”.

En sus redes sociales, Espinoza posteó un video en el que subrayó que "la verdadera deuda es con nuestro pueblo: con los trabajadores, con los jubilados, con los estudiantes, con cada chico que hoy no tiene garantizado un plato de comida".

En la misma línea, aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de la militancia cuerpo a cuerpo. "Por eso volvimos a la calle. Porque la única lucha que se pierde es la que se abandona", indicó, a la vez que destacó: “La gran mayoría de las argentinas y los argentinos estamos en la calle exigiendo cambiar este rumbo económico”.

Por último, le habló directamente al mandatario: "Basta, Milei. Cambiá el rumbo. Cuando la juventud y los trabajadores caminan juntos, es señal de que algo nuevo comienza: es la nueva Argentina que ya empezó a latir".

Noticias relacionadas

El funcionario expuso esta semana en Diputados.

Adorni: "No voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones"

El gobernador publicó un mensaje en X.

El mensaje de Kicillof para los trabajadores: "No les vamos a dar la espalda"

El acuerdo comienza con su vigencia provisoria.

Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: comienza a regir de manera provisoria

Adorni regresa a las conferencias de prensa. 

El Gobierno reabrirá la sala de periodistas de Casa Rosada: Adorni dará una conferencia de prensa

La mejora en la calificación se debe a la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) en febrero de 2026.

Estados Unidos sacó a la Argentina de la "lista negra" de propiedad intelectual

Nahuel Gallo declaró ante la Justicia.

Nahuel Gallo declaró ante la Justicia y recordó su detención en Venezuela: "No puede seguir pasando"

Rating Cero

El extraño trabajo que tuvo Lamothe antes de dedicarse a la actuación. 

De qué trabajaba Esteban Lamothe antes de ser famoso: pocos lo imaginaban

Ruptura de pareja.

Esta famosa pareja de músicos se separó por "un videoclip": ¿qué pasó?

Pallares y Lussich, enojados.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, enojados por no ser nominados a los Martín Fierro: "Fue adrede"

FIn de la relación para Alejandro Garnacho.

Aseguran que Alejandro Garnacho se separó de la influencer Adriana Lobaz

Las imágenes, que fueron capturadas por la periodista Gabriela Bentolila, quien se encontraba detrás de ellos, mostraban cómo el actor chileno besó a su pareja, aparentemente, de forma impulsiva y sorpresiva.

Se filtró qué famosos se cruzaron en el corte de los Martín Fierro

Rochi Igarzabal se casó.

Rochi Igarzabal se casó con su novio tras 12 años de relación

últimas noticias

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Qué cambio clave tiene el precio de la VTV en CABA y Buenos Aires en mayo 2026

Hace 13 minutos
Selecciones con menor ranking en el Mundial 2026.

Una por una, estas son las peores selecciones rankeadas que juegan el Mundial 2026

Hace 13 minutos
¿Cuánto podés ganar si depositás $1.750.000 a 30 días en mayo de 2026?.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.750.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Hace 14 minutos
El extraño trabajo que tuvo Lamothe antes de dedicarse a la actuación. 

De qué trabajaba Esteban Lamothe antes de ser famoso: pocos lo imaginaban

Hace 14 minutos
Mundial 2026 : ¿Cuáles son los países que limitan con Argelia?.

Rival en el Mundial 2026: cuáles son los países que limitan con Argelia

Hace 15 minutos