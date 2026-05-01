Fernando Espinoza: "Un 1° de mayo marcado por la tristeza y desesperanza"

El intendente de La Matanza se hizo presente en la masiva movilización de la CGT a Plaza de Mayo e hizo hincapié en los más de 300 mil nuevos desocupados.

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) , Fernando Espinoza, estuvo presente en la Marcha por el Día del Trabajador y Trabajadora que realizó la Confederación General del Trabajo (CGT).

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En ese marco, el funcionario resaltó que "es un 1° de mayo marcado por la tristeza y desesperanza , con más de 300 mil nuevos desocupados”, debido al plan económico que lleva adelante el presidente Javier Milei desde diciembre de 2023.

Durante la multitudinaria movilización, el jefe comunal de La Matanza se hizo presente para acompañar los reclamos de la sociedad. Allí manifestó: “La gran mayoría de las argentinas y los argentinos estamos en la calle exigiendo cambiar este rumbo económico”.

En sus redes sociales, Espinoza posteó un video en el que subrayó que "la verdadera deuda es con nuestro pueblo: con los trabajadores, con los jubilados, con los estudiantes, con cada chico que hoy no tiene garantizado un plato de comida" .

En la misma línea, aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de la militancia cuerpo a cuerpo. "Por eso volvimos a la calle. Porque la única lucha que se pierde es la que se abandona", indicó, a la vez que destacó: “La gran mayoría de las argentinas y los argentinos estamos en la calle exigiendo cambiar este rumbo económico”.

Por último, le habló directamente al mandatario: "Basta, Milei. Cambiá el rumbo. Cuando la juventud y los trabajadores caminan juntos, es señal de que algo nuevo comienza: es la nueva Argentina que ya empezó a latir".