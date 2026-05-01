1 de mayo de 2026 Inicio
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El picante mensaje de Victoria Villarruel al Gobierno en el Día del Trabajador: "Defender la cultura del trabajo"

La vicepresidenta publicó un mensaje en redes sociales donde puso en valor la figura de San José Obrero, sobre quien aseguró que "no buscó reconocimiento ni honores, cumplió su deber con fidelidad". Sin nombrar al jefe de Estado, esbozó una referencia a la realidad económica.

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Victoria Villarruel y una relación rota con Javier Milei. 

Victoria Villarruel y una relación rota con Javier Milei. 

En un nuevo capítulo de la interna expuesta con Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó este viernes 1 de mayo un mensaje por el Día del Trabajador donde homenajeó a los argentinos "que luchan contra la incertidumbre". Así lo expresó en sus redes sociales en una jornada donde la crisis laboral y la pérdida del poder adquisitivo golpean de lleno a la ciudadanía. De esta manera, sin nombrar al jefe de Estado, esbozó una referencia indirecta a la realidad económica.

Marcha de la CGT por el Día del Trabajador. 
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"Hoy homenajeamos a quienes, con su esfuerzo diario, levantan la Argentina, nuestros trabajadores. La Iglesia nos propone mirar a San José, hombre justo y silencioso, que encontró en el trabajo el camino para servir a Dios y proteger a su familia. En el hogar de Nazaret, el carpintero enseñó que el trabajo es vocación y responsabilidad. No buscó reconocimiento ni honores, cumplió su deber con fidelidad, sosteniendo a la Sagrada Familia con humildad y fortaleza. ", señaló en un primer momento la titular del Senado.

Luego comparó y celebró los argentinos que "hoy se parecen a él". "Hombres y mujeres que madrugan, que luchan contra la incertidumbre, que no bajan los brazos y que confían en que el esfuerzo honrado siempre vale la pena. En ellos vive la esperanza de nuestra Patria", agregó.

victoria

De esta manera, pidió que el santo interceda "por quienes no tienen empleo, que proteja a los trabajadores, que cuide a nuestras familias y que inspire a quienes tenemos responsabilidades públicas a defender la cultura del trabajo como fundamento de la dignidad humana".

"Que en cada rincón de nuestro país el trabajo sea fuente de sustento, pero también de orgullo y realización. San José Obrero, guía a la Argentina por el camino del trabajo digno y la justicia. ¡Feliz día a los trabajadores argentinos!", concluyó el mensaje de Villarruel.

El video que compartió Milei por el Día del Trabajador: "Al que trabajó para reconstruir al país"

En medio de la crisis económica que afecta al país, el presidente Javier Milei publicó un video por el Día del Trabajador en sus redes sociales en el que elogian su trabajo y se lo ve caracterizado como una figura de Playmobil que construye bloque a bloque la Argentina. "Al que trabajó para reconstruir al país", cierra la dedicatoria del clip.

El presidente publicó el video en su cuenta oficial de X, al que acompañó con la leyenda "MAGA! VLLC!", en referencia a "Make Argentina Great Again" y "Viva La Libertad Carajo".

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El clip no está dirigido a los trabajadores sino al mismo Presidente, donde se lo ve construyendo con bloques blancos y celestes al país, en cada uno de ellos marca algunas características de su Gobierno como: el superávit fiscal, más libertad, apertura económica, reforma laboral, menos ministerios, baja de inflación y fin de los piquetes.

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