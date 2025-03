Corte Suprema: Abdala sostuvo que si el Senado rechaza los pliegos, Ariel Lijo y García Mansilla "no deberían seguir"

El senador de La Libertad Avanza y presidente previsional de la cámara Bartolomé Abdala afirmó que si el Senado rechaza los nombramientos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla , estos "no deberían seguir en la función" , pese a la designación por decreto del presidente Javier Milei.

De Loredo: "Una Corte intervenida por decreto no ayuda a que vengan las inversiones"

"Si los rechazan, estos caballeros se van a su casa y habrá que nombrar nuevos pliegos" , sostuvo el legislador en diálogo con Radio Rivadavia, y añadió: "Entiendo que si son rechazados por el Senado no deberían seguir en la función".

Si bien el senador aseguró que "el decreto es sumamente necesario y oportuno", remarcó que la decisión de la cámara alta "es muy importante".

"Banco el decreto presidencial y trabajaremos para que el Senado le dé la conformidad que estos caballeros necesitan para que integren la Corte", insistió, y agregó: "Mientras sean jueces, tienen la validez de todo lo que firman".

Por otra parte, Abdala buscó bajarle el tono al cruce entre Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel. "Lo que sucedió es un tema menor. No es trascendente para el ciudadano argentino", sentenció. "Victoria entendió que había terminado, Javier tenía algo más que decir, que fue justamente la última parte de la alegoría que suele usar, y me pareció algo que puede suceder. No es algo trascendente", desarrolló.

En cuanto al altercado entre el diputado radical Facundo Manes y el asesor presidencial, Santiago Caputo, Abdala señaló: "No vi que haya habido hechos de violencia, sí vi un diálogo alterado, pero no he hablado con las partes".