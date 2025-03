Tras el ataque de Milei, Manes denunció que le pegaron: "Santiago Caputo me amenazó"

El diputado nacional Facundo Manes denunció que fue agredido por el asesor presidencial Santiago Caputo, tras el ataque del presidente Javier Milei durante el discurso en el inicio de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa y aseguró: "Vino Caputo y me amenazó. 'Ya vas a saber de mí'. Vino y me dijo 'no puedo creer lo que hiciste'. Y el que vino con Caputo me pegó".