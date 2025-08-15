Ni el limón ni la carne: el ingrediente secreto para que las empanadas árabes queden súper jugosas

La comida árabe se ha convertido en una de las más consumidas por los argentinos. De hecho, existen muchos lugares en Buenos Aires que replican los platos típicos de Medio Oriente, y las empanadas árabes son un clásico. En este sentido, se viralizó una receta simple que sirve para preparar esta comida.
Sin embargo, no se trata de cualquier receta, sino que cuenta con un ingrediente secreto que da como resultado unas empanadas súper jugosas. Estas, también llamadas “fatay” o “esfiha”, se destacan por su relleno de carne especiada con un toque ácido proveniente del limón y su característica forma triangular.
Las empanadas árabes pueden conservarse en la heladera hasta 3 días, guardándolas en un recipiente hermético. Se recomienda recalentar antes de servir. A continuación, la receta para preparar estas deliciosas empanadas árabes con su ingrediente, que es tan secreto como simple: dos tomates.
la panaderia arabe
Se trata de un local ideal para degustar una de las comidas más ricas de la gastronomía originaria de Medio Oriente.
Cómo hacer empanadas árabes súper jugosas
Es necesario cumplir con la cantidad de cada ingrediente para lograr un exquisito resultado: