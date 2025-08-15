15 de agosto de 2025 Inicio
Ni el limón ni la carne: el ingrediente secreto para que las empanadas árabes queden súper jugosas

Esta sencilla receta cuenta con un alimento que le da un toque distinto a este clásico plato del Medio Oriente.

Por
Cómo preparar este delicioso plato árabe.

Cómo preparar este delicioso plato árabe.

La comida árabe se ha convertido en una de las más consumidas por los argentinos. De hecho, existen muchos lugares en Buenos Aires que replican los platos típicos de Medio Oriente, y las empanadas árabes son un clásico. En este sentido, se viralizó una receta simple que sirve para preparar esta comida.

Estas galletitas llevan muy pocos ingredientes.
Sin embargo, no se trata de cualquier receta, sino que cuenta con un ingrediente secreto que da como resultado unas empanadas súper jugosas. Estas, también llamadas “fatay” o “esfiha”, se destacan por su relleno de carne especiada con un toque ácido proveniente del limón y su característica forma triangular.

Las empanadas árabes pueden conservarse en la heladera hasta 3 días, guardándolas en un recipiente hermético. Se recomienda recalentar antes de servir. A continuación, la receta para preparar estas deliciosas empanadas árabes con su ingrediente, que es tan secreto como simple: dos tomates.

la panaderia arabe
Se trata de un local ideal para degustar una de las comidas más ricas de la gastronomía originaria de Medio Oriente.

Se trata de un local ideal para degustar una de las comidas más ricas de la gastronomía originaria de Medio Oriente.

Cómo hacer empanadas árabes súper jugosas

Es necesario cumplir con la cantidad de cada ingrediente para lograr un exquisito resultado:

Ingredientes

  • 500 gramos de carne picada
  • 500 gramos de masa para empanadas (puede ser comprada o casera)
  • 2 tomates medianos y cubeteados
  • 2 cebollas medianas picadas finamente
  • 1 diente de ajo picado
  • Jugo de 1 limón
  • 1 cucharadita de comino en polvo
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite para freír

Preparación

  1. Tomar un recipiente grande y mezclar la carne picada con la cebolla, el ajo picado y el tomate, el ingrediente secreto de esta receta.
  2. Añadir el jugo de limón, el comino y el pimentón. Salpimentar y mezclar bien todos los ingredientes, hasta que estén incorporados.
  3. Llevar el relleno al refrigerador y dejar reposar por 15 o 20 minutos aproximadamente. Esto logrará que los sabores se integren y las empanadas queden excepcionales.
  4. Mientras tanto, estirar la masa en una superficie ligeramente enharinada y cortar círculos de 10 centímetros de diámetro.
  5. Colocar una cucharada del relleno en el centro de cada círculo de masa. Cerrar las empanadas formando un triángulo, sellando bien los bordes para que no se abran durante la cocción.
  6. Precalentar el horno a 200°C y colocar las empanadas en una bandeja para hornear ligeramente engrasada.
  7. Hornear las empanadas por 20 minutos, o hasta que estén doradas y crujientes.
