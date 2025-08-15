León XIV, sobre la violencia en el mundo: "No debemos resignarnos a la lógica del conflicto y las armas"

Después de la misa por la Asunción de María, el papa León XIV reflexionó sobre la expansión de la violencia en el mundo y llamó a la comunidad a no resignarse "a la lógica del conflicto y las armas". En el marco de la reunión que van a mantener el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su par ruso, Vladímir Putin, para buscar ponerle un fin a la guerra en Ucrania.
Durante el rezo del Ángelus, el Papa sentenció que "desafortunadamente, nos sentimos impotentes ante la expansión de la violencia en el mundo", frente a 2.500 fieles que se congregaron en las afueras de Roma, en la plaza Libertad de Castel Gandolfo.
En tal sentido, llamó a que el mundo entero siga el ejemplo de María para respetar "alguna vez del valor de la vida humana, y que nunca más se desperdicien vidas humanas, desencadenando guerras". Aunque "desafortunadamente, nos sentimos impotentes ante la expansión de la violencia en el mundo, cada vez más sordos e insensibles a todo impulso humano. Sin embargo, no debemos perder la esperanza. Dios es más grande que el pecado", reflexionó.
Por último, realizó un llamado para no "resignarnos al prevalecer de la lógica del conflicto y las armas. Creemos que el Señor continúa ayudando a sus hijos, recordando su Misericordia, que solo fue derramada. Es posible redescubrir el camino de la paz".