León XIV, sobre la violencia en el mundo: "No debemos resignarnos a la lógica del conflicto y las armas"

Antes del encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin por la guerra entre Rusia y Ucrania, el Papa reflexionó sobre la expansión de los conflictos armados, pero instó a la comunidad a no resignarse ante ellos. "No debemos perder la esperanza", aseguró.

El papa León XIV se encuentra de vacaciones hasta el 19 de agosto. 
El papa León XIV se encuentra de vacaciones hasta el 19 de agosto.

Después de la misa por la Asunción de María, el papa León XIV reflexionó sobre la expansión de la violencia en el mundo y llamó a la comunidad a no resignarse "a la lógica del conflicto y las armas". En el marco de la reunión que van a mantener el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su par ruso, Vladímir Putin, para buscar ponerle un fin a la guerra en Ucrania.

El río donde se encontraba la víctima era utilizado para bañarse y lavar ropa. 
Indonesia: un hombre fue devorado por un cocodrilo ante la presencia de su familia

Durante el rezo del Ángelus, el Papa sentenció que "desafortunadamente, nos sentimos impotentes ante la expansión de la violencia en el mundo", frente a 2.500 fieles que se congregaron en las afueras de Roma, en la plaza Libertad de Castel Gandolfo.

En tal sentido, llamó a que el mundo entero siga el ejemplo de María para respetar "alguna vez del valor de la vida humana, y que nunca más se desperdicien vidas humanas, desencadenando guerras". Aunque "desafortunadamente, nos sentimos impotentes ante la expansión de la violencia en el mundo, cada vez más sordos e insensibles a todo impulso humano. Sin embargo, no debemos perder la esperanza. Dios es más grande que el pecado", reflexionó.

Por último, realizó un llamado para no "resignarnos al prevalecer de la lógica del conflicto y las armas. Creemos que el Señor continúa ayudando a sus hijos, recordando su Misericordia, que solo fue derramada. Es posible redescubrir el camino de la paz".

Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Esta es una serie corta, pero con una historia fuerte e intensa.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una serie basada en un hecho real: muy atrapante

Combina dilemas morales, tensión psicológica y el mundo subterráneo de las apuestas ilegales.
play

Está en Netflix, es atrapante y mezcla apuestas psicológicas y relaciones peligrosas

¿Qué pasó con La Voz Argentina?

Telefe decidió levantar La Voz Argentina: qué pasó con el programa

El cruce entre Luck Ra y la participante.
play

Qué pasó entre Luck Ra y un participante del team Soledad en La Voz Argentina: "Dejá de llorar"

La casa de las ideas, Marvel, tiene previsto lanzar tres series de infantiles con los superhéroes más famosos de las sagas.

Cuál es la nueva serie de Los Vengadores que Marvel estrenará en Disney+ junto a otros dos especiales

Entre enero y julio de 2025, las importaciones de juguetes aumentaron un 114% en volumen. 

Día del Niño: la Cámara del Juguete estima tickets bajos y se quejó por la apertura de importaciones

Hace 33 minutos
El río donde se encontraba la víctima era utilizado para bañarse y lavar ropa. 

Indonesia: un hombre fue devorado por un cocodrilo ante la presencia de su familia

Hace 41 minutos
Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Hace 48 minutos
Spiff fue convocado a la selección de Nigeria.

Quién es la figura de la Reserva de River que fue convocada a la Sub 20 de Nigeria

Hace 1 hora
Esta iniciativa forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad,

La Ciudad controlará a los camiones que no usen los carriles permitidos en las autopistas

Hace 1 hora