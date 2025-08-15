León XIV, sobre la violencia en el mundo: "No debemos resignarnos a la lógica del conflicto y las armas" Antes del encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin por la guerra entre Rusia y Ucrania, el Papa reflexionó sobre la expansión de los conflictos armados, pero instó a la comunidad a no resignarse ante ellos. "No debemos perder la esperanza", aseguró. Por







El papa León XIV se encuentra de vacaciones hasta el 19 de agosto. X @VaticanNews

Después de la misa por la Asunción de María, el papa León XIV reflexionó sobre la expansión de la violencia en el mundo y llamó a la comunidad a no resignarse "a la lógica del conflicto y las armas". En el marco de la reunión que van a mantener el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su par ruso, Vladímir Putin, para buscar ponerle un fin a la guerra en Ucrania.

Durante el rezo del Ángelus, el Papa sentenció que "desafortunadamente, nos sentimos impotentes ante la expansión de la violencia en el mundo", frente a 2.500 fieles que se congregaron en las afueras de Roma, en la plaza Libertad de Castel Gandolfo.

En tal sentido, llamó a que el mundo entero siga el ejemplo de María para respetar "alguna vez del valor de la vida humana, y que nunca más se desperdicien vidas humanas, desencadenando guerras". Aunque "desafortunadamente, nos sentimos impotentes ante la expansión de la violencia en el mundo, cada vez más sordos e insensibles a todo impulso humano. Sin embargo, no debemos perder la esperanza. Dios es más grande que el pecado", reflexionó.