De Loredo: "Una Corte intervenida por decreto no ayuda a que vengan las inversiones"

En ese sentido, sostuvo que "desde el primer momento como bloque nos expresamos en contra de la posibilidad de que se designe una figura como la de Ariel Lijo que es tan polémica". Además, cuestionó "la metodología mal usada, desnaturalizada" elegida por el jefe de Estado, la cual asegura que "agrava la situación".

En ese punto, cuestionó al Gobierno en materia económica: "Me pregunto cómo es que van a llegar inversiones si uno observa en el país un presupuesto sin ley". Y agregó: "Tenés una Corte intervenida por decreto, me parece que eso no ayuda".

Por último, se refirió a la apertura de sesiones ordinarias, donde la mitad de los legisladores adelantaron que no participarían. "Para mi hay que estar, porque sino decimos una cosa y hacemos otra".