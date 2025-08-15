IR A
Qué pasó entre Luck Ra y un participante del team Soledad en La Voz Argentina: "Dejá de llorar"

El artista tomó la decisión de recuperar a un cantante que había eliminado y, luego de elegirlo, tuvo un particular ida y vuelta.

El cruce entre Luck Ra y la participante.

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina durante los knockouts al recuperar a un participante eliminado por él mismo, algo que no se había hecho por el momento. Eduardo Desimone fue desestimado por Soledad, pero en un giro inesperado, fue rescatado por su coach original, gracias a la mecánica del “robo”. Lo divertido fue la conversación tras seleccionarlo: "Dejá de llorar porque me vas a hacer llorar".

El duelo se dio entre Desimone y Mía Frankel, ambos del equipo de Soledad. Cada uno interpretó una canción distinta. Eduardo eligió Rondando tu esquina de Julio Jaramillo, en homenaje a su abuela, mientras que Mía interpretó Carencias de cordura de Milo J.

Antes del veredicto, Luck Ra mostró su aprecio por Desimone con una frase que desató risas y emoción: “Lo cag... amando”. Emmanuel Horvilleur, del Team Miranda!, destacó la fuerza escénica del joven, y la propia Soledad reconoció su crecimiento: “Se plantó como si nada hubiese pasado”. Sin embargo, el Chaqueño Palavecino, coach invitado, recomendó quedarse con Mía, y así lo hizo Soledad.

Todo indicaba que el camino de Eduardo en el programa había llegado a su fin. Con lágrimas en los ojos, agradeció la experiencia y se despidió. Fue entonces cuando Luck Ra presionó el botón de “robo”, permitiéndole regresar a su equipo original. “¡Te volvió a robar Luck Ra!”, anunció el conductor Nico Occhiato a los gritos.

Desimone tuvo un recorrido lleno de idas y vueltas en La Voz Argentina. Comenzó en el equipo de Luck Ra, fue robado por Soledad en las batallas, y ahora vuelve al punto de partida gracias al cordobés. "Dejá de llorar porque me vas a hacer llorar, culeao", le dijo Luck Ra.

Este tipo de momentos se ha vuelto una constante en el programa. En una emisión anterior, un “robo” protagonizado por Soledad dejó sin palabras a Lali Espósito. La cantante había descartado a Valentina Otero en favor de Alan Lez, pero cuando la joven se marchaba, La Sole presionó el botón rojo y la sumó a su equipo. “Ahora es de acá para arriba”, le dijo.

