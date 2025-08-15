Telefe decidió levantar La Voz Argentina: qué pasó con el programa Las autoridades del canal tomaron la determinación de no emitir la edición del jueves y las redes sociales estallaron. "Prendí la tele y no estaba", "¿No está más el programa?", fueron algunos comentarios.







¿Qué pasó con La Voz Argentina? Redes sociales

La Voz Argentina no emitió su programa del jueves y las redes sociales estallaron. Sucede que el canal tenía compromisos televisivos impostergables y tuvo que prescindir del ciclo musical que conduce Nico Occhiato, pero como no fue avisado por la señal, los televidentes se sorprendieron.

El domingo anterior fue el final de las batallas y durante toda la semana se llevaron adelante los knockouts, es decir, la fase donde los participantes se enfrentan con dos canciones distintas y cada coach debe elegir con quién se queda en su grupo.

La Voz Argentina Redes sociales Esta nueva etapa del ciclo se emite a la misma hora que las batallas y tiene un formato casi idéntico. Pero ahora cuentan con la participación de nuevos artistas. Lali tiene a Zoe Gotusso de co-coach, La Sole al Chaqueño Palavecino, Miranda! a Emmanuel Horvilleur y Luck Ra a Cazzu.

¿Qué pasó con la emisión del jueves? Telefe tiene compromiso con la Copa Libertadores y tuvo que transmitir el partido de River frente a Libertad de Paraguay en Asunción, el cual empezaba a las 21.30, justo al horario del programa. De este modo, no se emitió y volverá a la normalidad el viernes.