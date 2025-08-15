IR A
Telefe decidió levantar La Voz Argentina: qué pasó con el programa

Las autoridades del canal tomaron la determinación de no emitir la edición del jueves y las redes sociales estallaron. "Prendí la tele y no estaba", "¿No está más el programa?", fueron algunos comentarios.

La Voz Argentina no emitió su programa del jueves y las redes sociales estallaron. Sucede que el canal tenía compromisos televisivos impostergables y tuvo que prescindir del ciclo musical que conduce Nico Occhiato, pero como no fue avisado por la señal, los televidentes se sorprendieron.

El cruce entre Luck Ra y la participante.
El domingo anterior fue el final de las batallas y durante toda la semana se llevaron adelante los knockouts, es decir, la fase donde los participantes se enfrentan con dos canciones distintas y cada coach debe elegir con quién se queda en su grupo.

La Voz Argentina

Esta nueva etapa del ciclo se emite a la misma hora que las batallas y tiene un formato casi idéntico. Pero ahora cuentan con la participación de nuevos artistas. Lali tiene a Zoe Gotusso de co-coach, La Sole al Chaqueño Palavecino, Miranda! a Emmanuel Horvilleur y Luck Ra a Cazzu.

¿Qué pasó con la emisión del jueves? Telefe tiene compromiso con la Copa Libertadores y tuvo que transmitir el partido de River frente a Libertad de Paraguay en Asunción, el cual empezaba a las 21.30, justo al horario del programa. De este modo, no se emitió y volverá a la normalidad el viernes.

